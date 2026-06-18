Kremlinul tună și fulgeră după atacul Ucrainei asupra Moscovei. Lavrov: „Vom desfășura lovituri masive de grup în mod regulat”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 18:43

Escaladarea conflictului dintre Rusia și Ucraina continuă după unul dintre cele mai ample atacuri cu drone îndreptate spre capitala rusă de la începutul războiului. La scurt timp după loviturile care au vizat Moscova și regiunile din jurul acesteia, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a transmis un mesaj ferm, anunțând că armata rusă va continua să execute atacuri de amploare asupra unor obiective considerate esențiale pentru capacitatea militară a Ucrainei.

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