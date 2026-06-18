Kremlinul tună și fulgeră după atacul Ucrainei asupra Moscovei. Lavrov: „Vom desfășura lovituri masive de grup în mod regulat”

Escaladarea conflictului dintre Rusia și Ucraina continuă după unul dintre cele mai ample atacuri cu drone îndreptate spre capitala rusă de la începutul războiului. La scurt timp după loviturile care au vizat Moscova și regiunile din jurul acesteia, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a transmis un mesaj ferm, anunțând că armata rusă va continua să execute atacuri de amploare asupra unor obiective considerate esențiale pentru capacitatea militară a Ucrainei.
Potrivit oficialului rus, măsurile anunțate de Kremlin reprezintă punerea în aplicare a unei directive formulate anterior de președintele Vladimir Putin.
Lavrov spune că ordinul lui Putin este deja pus în aplicare
Șeful diplomației ruse a declarat că Moscova va continua să lovească obiective pe care le consideră importante pentru funcționarea Forțelor Armate ale Ucrainei.
"Nu este o coincidență că președintele a anunțat acum ceva timp, după o altă înșelătorie a unui terorist din Kiev, că vom desfășura acum lovituri masive de grup în mod regulat.
Asupra țintelor a căror stare afectează direct capacitatea de luptă a Forțelor Armate ale Ucrainei. Această sarcină a fost încredințată de Comandantul Suprem, forțele noastre armate o îndeplinesc și vor continua să o îndeplinească", a spus ministrul.
Lavrov a susținut că atacul desfășurat asupra regiunii Moscova necesită un răspuns concret și a lăsat de înțeles că reacția Rusiei nu se va limita la declarații publice.
"Cred că toate cuvintele potrivite au fost rostite, dar de mult timp sunt convins că cuvintele nu sunt suficiente," a subliniat șeful diplomației ruse.
Moscova, ținta unuia dintre cele mai puternice atacuri din ultimii ani
Autoritățile ruse au anunțat că cel puțin 16 persoane au fost rănite în urma atacului cu drone care a vizat joi Moscova și regiunea din jurul capitalei.
Printre victime se află și doi copii, în vârstă de 3 și 10 ani, potrivit informațiilor oferite de guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov.
Oficialul a precizat că echipele de intervenție au continuat să lupte cu incendiile izbucnite în urma loviturilor.
Conform agenției TASS, acesta este cel mai amplu atac asupra capitalei ruse și a împrejurimilor sale din ultimii doi ani de război.
O rafinărie din apropierea Moscovei a fost lovită
În timpul nopții de miercuri spre joi, mai multe drone au reușit să ajungă în zona unui complex de rafinării aflat la sud-est de Moscova.
Instalația fusese vizată și cu două zile înainte.
"Forţele de apărare aeriană continuă să respingă atacul masiv. Mai multe drone au reuşit să lovească o rafinărie de petrol din Moscova", a informat primarul Moscovei, Serghei Sobianin, prin intermediul aplicaţiei Telegram.
Acesta a precizat ulterior că fragmente provenite de la o dronă interceptată au căzut în apropierea unui centru comercial aflat lângă complexul industrial unde sunt amplasate rafinăriile Kapotnia.
Potrivit lui Sobianin, sistemele de apărare aeriană au distrus peste 190 de drone care aveau ca destinație capitala Rusiei.
Primarul Moscovei a recunoscut că orașul s-a confruntat cu unul dintre cele mai severe atacuri cu drone de la declanșarea conflictului.
Aeroporturi închise și victime în mai multe regiuni ale Rusiei
Consecințele atacului nu s-au limitat la zona Moscovei.
Toate aeroporturile din regiunea capitalei au fost obligate să își suspende temporar activitatea. Aeroportul Șeremetievo a anulat singur 30 de curse aeriene.
Autoritățile au raportat, de asemenea, un număr mare de drone interceptate și în alte regiuni. În Briansk au fost doborâte 60 de drone, iar alte 60 au fost distruse în regiunea Rostov.
În orașul Gukovo, situat în Rostov, o persoană și-a pierdut viața, iar alte două au fost rănite. O altă victimă a fost raportată în Belgorod, regiune aflată la granița cu Ucraina.
Rusia susține că a interceptat 555 de drone
Ministerul rus al Apărării a transmis că sistemele sale au reușit să intercepteze 555 de drone ucrainene cu aripi fixe.
Potrivit autorităților ruse, acestea au fost detectate în regiunile Astrahan, Belgorod, Briansk, Volgograd, Voronej, Vladimir, Kaluga, Kursk, Lipețk, Oriol, Smolensk, Tambov, Tula, Rostov, Riazan și în regiunea Moscova.
Anunțul vine într-un moment în care ambele tabere continuă să raporteze atacuri de amploare și operațiuni aeriene desfășurate pe mai multe fronturi.
Ucraina anunță sute de drone și rachete lansate de Rusia
De partea cealaltă, Forțele Aeriene ucrainene au comunicat că Rusia a atacat Ucraina în noaptea de miercuri spre joi cu șapte rachete balistice și 239 de drone cu rază lungă de acțiune.
Potrivit Kievului, apărarea antiaeriană a reușit să neutralizeze patru rachete balistice și 212 drone în mai multe regiuni din nordul, estul și sudul țării.
Autoritățile militare ucrainene au precizat că alte două rachete balistice și 26 de drone de atac au lovit nouă locații diferite de pe teritoriul Ucrainei.
Forțele Aeriene au mai raportat că fragmente provenite de la drone și rachete interceptate au căzut în alte șapte puncte.
Mesajul transmis de Zelenski după atacul asupra Moscovei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat atacul efectuat asupra capitalei ruse și l-a descris drept o reacție la bombardamentul rusesc care a vizat una dintre catedralele istorice din Kiev.
"Desigur, nu vrem ca Ucraina să ardă din cauza duşmanului, dar dacă Ucraina arde, va arde şi Moscova voastră", a declarat Zelenski de la Bruxelles într-un mesaj vocal trimis unui grup WhatsApp de jurnalişti care acoperă ştirile ucrainene.
Liderul de la Kiev a afirmat că populația Rusiei trebuie să înțeleagă că războiul este purtat de conducerea de la Kremlin.
Ruşii trebuie să simtă că "un singur om, Putin", poartă războiul, a adăugat Zelenski.
În același mesaj, președintele ucrainean a reiterat propunerea adresată lui Vladimir Putin privind instituirea imediată a unui armistițiu și începerea negocierilor pentru încheierea conflictului.