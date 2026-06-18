Vladimir Putin încearcă să seducă țările din Asia cu energie, centrale nucleare și îngrășăminte

Președintele rus Vladimir Putin le-a garantat joi țărilor membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) securitate energetică, cooperare nucleară și îngrășăminte în cadrul summitului Rusia-ASEAN desfășurat în orașul rus Kazan, informează EFE.
Președintele Putin a subliniat că prezența în capitala tătară a delegațiilor din cele 11 țări membre ASEAN (Singapore, Laos, Thailanda, Vietnam, Timorul de Est, Malaezia, Filipine, Brunei, Indonezia, Cambodgia, Myanmar) demonstrează un interes real pentru dezvoltarea unei 'cooperări reciproc avantajoase'.
Acord de cooperare
'Parteneriatul strategic dintre Rusia și ASEAN este un factor important de stabilizare în regiunea Asia-Pacific', a declarat președintele rus, marcând 35 de ani de relații Rusia-ASEAN.
Președintele filipinez Ferdinand Marcos Jr., a cărui țară deține președinția ASEAN, a confirmat angajamentul membrilor de a dezvolta relațiile cu Rusia, argumentând că 'nu confruntarea, ci cooperarea este cea mai bună cale către construirea păcii'.
În pofida acordului preliminar dintre SUA și Iran care deschide calea pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, Rusia și ASEAN au emis o declarație comună prin care sunt de acord să extindă cooperarea în asigurarea securității și diversificării aprovizionării cu energie.
Țările din regiune nu doresc să se afle în aceeași situație de criză ca în momentul izbucnirii conflictului în Orientul Mijlociu în luna februarie, ceea ce a determinat țări precum Filipine să importe urgent petrol rusesc pentru prima dată în ultimii cinci ani.
Ce oferă Rusia
Rusia oferă ASEAN contracte 'pe termen lung' pentru petrol, gaze, gaze lichefiate și electricitate la prețul pieței, se arată în documentul care menționează și necesitatea coordonării în crearea de rezerve strategice.
Planurile G7, susținute de președintele american Donald Trump, de a impune noi sancțiuni asupra exporturilor de energie rusești, nu au reușit nici ele să descurajeze ASEAN.
Un alt punct cheie este utilizarea pașnică a energiei nucleare în conformitate cu principiile neproliferării, care include înființarea de institute de cercetare și instruirea personalului.
Președintele Rusiei a abordat joi în mod specific această problemă cu prim-ministrul Laosului, Sonexay Siphandone, Laosul fiind foarte interesat, la fel ca Vietnamul, de construirea unei centrale nucleare.
Cele două țări au semnat la Moscova un acord interguvernamental privind utilizarea pașnică a energiei nucleare.
În plus, președintele Putin și-a exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a începe să exporte îngrășăminte și medicamente în aceste țări în care securitatea alimentară este una dintre cele mai presante probleme.
Promisiuni de pace
Extrem de critic față de prezența NATO în regiunea Asia-Pacific, președintele Vladimir Putin a dat asigurări că Rusia va continua să contribuie 'prin toate mijloacele' la menținerea păcii și stabilității în Asia de Sud-Est. De asemenea, a pledat pentru crearea 'unui sistem de securitate fiabil' în regiunea eurasiatică.
El a subliniat apoi că Rusia și ASEAN salută semnarea memorandumului de înțelegere dintre Statele Unite și Iran pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, precum și faptul că se lucrează 'la parametrii unui viitor acord de pace'.
Președintele rus a subliniat că faptul că, fiind semnat 'de șefii de stat Donald Trump și Masud Pezeshkian, oferă, de asemenea, motive să credem că acesta va fi un document serios care pune bazele unor viitoare acorduri'.
'Sperăm că situația din Orientul Mijlociu și Golful Persic se va stabiliza, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra piețelor globale de energie și alimente', a declarat Vladimir Putin.
Deși Rusia a beneficiat de pe urma războiului ca urmare a creșterii prețurilor petrolului și ridicării parțiale a sancțiunilor împotriva exporturilor rusești, președintele Putin a pledat întotdeauna pentru o încetare rapidă a conflictului, calificând în același timp bombardamentele americane și israeliene drept un act de agresiune.