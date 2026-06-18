Directorul celei mai mari companii cosmetice din lume a murit după o procedură cosmetică de injectare în față

O intervenție estetică considerată de milioane de oameni drept una dintre cele mai sigure metode de întinerire facială s-a încheiat tragic pentru Kendale Ascher, manager de top în cadrul grupului Estée Lauder. Cazul a atras atenția lumii medicale după ce concluziile legiștilor au indicat o complicație extrem de rară, dar cu efecte devastatoare.
Potrivit informațiilor făcute publice în urma raportului emis de Institutul de Medicină Legală din New York, decesul a fost provocat de o embolie pulmonară masivă care a dus la insuficiență respiratorie acută.
Ce au descoperit legiștii
Moartea Kendalei Ascher, produsă în luna februarie, a fost elucidată abia după finalizarea investigațiilor medico-legale.
Specialiștii au stabilit că fillerul utilizat în cadrul procedurii cosmetice nu a rămas în zona în care fusese injectat, ci a ajuns în sistemul circulator, provocând blocarea unei artere pulmonare și împiedicând oxigenarea organismului.
„Este posibil ca fillerul să fi fost injectat accidental direct într-un vas de sânge. Acest fenomen este extrem de rar în cazul fillerului facial și este mult mai clasic asociat cu injectarea unor volume mari de grăsime în fese”, a explicat Dr. Kenneth Mark, dermatolog cosmetic și membru al facultății Allergan Medical Institute, pentru The New York Post.
O complicație rară, dar extrem de gravă
Specialiștii atrag atenția că milioane de persoane folosesc anual fillere dermice pe bază de acid hialuronic sau grăsime proprie pentru corectarea ridurilor și pentru creșterea volumului în anumite zone ale feței.
În mod obișnuit, reacțiile adverse sunt minore și temporare, constând în umflături, roșeață sau sensibilitate locală.
Problemele grave apar atunci când substanța injectată ajunge într-un vas de sânge și îl blochează. Fenomenul este cunoscut sub numele de ocluzie vasculară și reprezintă una dintre cele mai temute complicații din medicina estetică.
Dacă nu se intervine rapid cu hialuronidază, enzima utilizată pentru dizolvarea fillerului pe bază de acid hialuronic, consecințele pot fi dramatice.
De la necroză și orbire până la embolie pulmonară
Medicii avertizează că ocluzia vasculară netratată poate provoca distrugerea țesuturilor, pierderea vederii sau chiar decesul.
Printre cele mai periculoase zone ale feței pentru astfel de proceduri se numără tâmplele, regiunea dintre sprâncene și buzele, unde rețeaua vasculară este deosebit de complexă.
Cazul Kendalei Ascher a readus în atenție aceste riscuri, mai ales că vorbim despre o complicație asociată foarte rar fillerelor faciale.
Tragedia s-a produs la scurt timp după un alt caz asemănător. O femeie în vârstă de 26 de ani și-a pierdut viața la numai 18 ore după un transplant de grăsime în zona feselor, procedură considerată una dintre cele mai riscante din chirurgia estetică.
Avertismentul medicilor despre alegerea specialistului
Experții subliniază că siguranța unei proceduri depinde în mare măsură de experiența și pregătirea persoanei care o efectuează.
Dr. Lyle Leipziger, șeful secției de chirurgie plastică de la North Shore University Hospital, recomandă pacienților să verifice întotdeauna dacă produsele folosite sunt aprobate de autorități și provin din surse autorizate.
La rândul său, Dr. Kenneth Mark atrage atenția asupra numărului mare de persoane care realizează proceduri estetice fără pregătirea necesară.
„Sunt mult prea mulți oameni care fac proceduri cosmetice fără pregătirea necesară. Cel mai rău rezultat nu este doar un eșec estetic, ci o complicație gravă”, întărește Dr. Kenneth Mark.
De ce poate fi periculoasă crema anestezică
Un alt aspect evidențiat de specialiști este utilizarea cremelor anestezice înaintea injectării.
Potrivit lui Kenneth Mark, aplicarea gheții înainte de procedură poate contribui la reducerea riscurilor, deoarece determină constricția vaselor de sânge și scade probabilitatea ca acestea să fie afectate de ac.
În schimb, medicul avertizează că folosirea cremei anestezice poate avea efectul opus.
Crema produce vasodilatație, ceea ce poate favoriza apariția vânătăilor și poate crește riscul unei ocluzii vasculare în situația în care fillerul este injectat într-un vas de sânge dilatat.
„Dacă un injector nu are destulă încredere să lucreze fără cremă amorțitoare, nu ar trebui să injecteze deloc”, a concluzionat medicul.