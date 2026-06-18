Directorul celei mai mari companii cosmetice din lume a murit după o procedură cosmetică de injectare în față

Publicat 18 iun. 2026, 22:15 Sursă The New York Post

O intervenție estetică considerată de milioane de oameni drept una dintre cele mai sigure metode de întinerire facială s-a încheiat tragic pentru Kendale Ascher, manager de top în cadrul grupului Estée Lauder. Cazul a atras atenția lumii medicale după ce concluziile legiștilor au indicat o complicație extrem de rară, dar cu efecte devastatoare.

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