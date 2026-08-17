Reacția Maiei Sandu după incidentul cu drona din sudul Republicii Moldova. ”Rusia nu poate să ne mai şantajeze”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 22:55

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a declarat luni că expulzarea ambasadorului agreat al Rusiei, Oleg Ozerov, nu ar opri incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova, precizând că unele aparate ajung accidental pe teritoriul țării, în timp ce altele sunt trimise intenționat. Reacția liderei de la Chișinău a venit la scurt timp după ce o dronă a explodat în raionul Ștefan Vodă, din sudul țării.

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