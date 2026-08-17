Reacția Maiei Sandu după incidentul cu drona din sudul Republicii Moldova. ”Rusia nu poate să ne mai şantajeze”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a declarat luni că expulzarea ambasadorului agreat al Rusiei, Oleg Ozerov, nu ar opri incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova, precizând că unele aparate ajung accidental pe teritoriul țării, în timp ce altele sunt trimise intenționat. Reacția liderei de la Chișinău a venit la scurt timp după ce o dronă a explodat în raionul Ștefan Vodă, din sudul țării.
”Federației Ruse nu-i pasă de notele de protest”
Oleg Ozerov, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, care nu și-a prezentat încă scrisorile de acreditare, a fost convocat în mai multe rânduri la Ministerul Afacerilor Externe, unde i-au fost înmânate note de protest privind încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești. Maia Sandu a admis însă că astfel de demersuri diplomatice au un impact limitat.
”Federației Ruse nu-i pasă de notele de protest și nu-i pasă de mesajele pe care le transmit toate țările care sunt afectate de agresiunea Rusiei. Credeți că este o metodă care va opri Rusia din acțiunile sale? Nu cred. Da, aceasta se poate face. Dar credeți după aceasta Rusia nu o să mai încalce spațiul aerian?”, a întrebat retoric Maia Sandu.
Potrivit ei, după traiectoriile dronelor care survolează tot mai frecvent spațiul aerian al R. Moldova, autoritățile pot determina care sunt trimise intenționat și care ajung accidental.
”Eu cred că unele ajung din întâmplare și altele ajung pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune. Am văzut și în România, și în Polonia. Și într-un caz, și în altul, aceste drone violează spațiul aerian al țării noastre și reprezintă pericol pentru oameni. Singurul care se face vinovat de aceste lucruri este Federația Rusă, care a început acest război”, a subliniat Maia Sandu.
”Rusia nu poate să ne mai șantajeze”
R. Moldova a reușit în ultimii ani să-și reducă semnificativ dependența față de Rusia pe trei paliere: comercial, remitențele și energetic. Dependența comercială față de piața rusească a scăzut de la peste 30% în 2010 la 2 - 3% în prezent, iar remitențele din Rusia, care reprezentau mai mult de jumătate din total în 2012-2014, sunt acum neglijabile, a indicat președinta moldoveană.
”Am reușit, în ultimii ani, să reducem și chiar să eliminăm dependența de sectorul energetic. Aceasta cred că a fost cea mai serioasă dependență, pentru că de fiecare dată când Kremlinului nu-i plăcea ce se întâmplă la Chișinău închidea robinetul la gaze naturale și țara rămânea în întuneric. Astăzi, Rusia nu poate să ne mai șantajeze”, a mai spus Maia Sandu.
Totodată, lidera de la Chișinău a menționat că în lipsa acestor pârghii directe Rusia recurge la mijloace mai sofisticate, în special manipularea informațională.
”Chiar dacă ne-am rupt economic de Rusia, spațiul informațional al Rusiei este încă prezent. Cetățenii noștri vorbesc limba rusă, respectiv urmăresc emisiuni de divertisment și așa-zise știri, care nu sunt știri, dar sunt forme de propagandă”, a afirmat șefa statului.
”Rusia se amestecă peste tot”
Președinta Maia Sandu a comentat și ancheta recentă a The New York Times, care a descris Republica Moldova ca fiind a doua prioritate a Kremlinului după Ucraina, subliniind că investigația confirmă ceea ce instituțiile statului spun de mai mult timp - că Rusia are ca scop să folosească teritoriul republicii pentru a destabiliza Ucraina și UE.
”Nu cred că este o noutate. Noi vorbim și instituțiile statului vorbesc despre aceste planuri ale Rusiei. Rusia se amestecă peste tot. Noi suntem interesanți pentru Rusia din perspectiva războiului în Ucraina, în primul rând, pentru că Rusia ar vrea să lovească Ucraina și din partea noastră, de pe hotarul nostru, și, în același timp, am fi un cap de pod către Uniunea Europeană”, a conchis șefa statului.