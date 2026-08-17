Criza combustibililor revine în forță în Rusia. Vânzările de carburanți, înăsprite în 10 regiuni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 19:09

Criza combustibililor a revenit în luna august în Rusia, determinând autorităţile locale din cel puţin 10 regiuni să reintroducă sau să înăsprească restricţiile privind vânzarea carburanţilor în benzinării, potrivit oficialilor şi presei regionale, relatează Reuters.

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