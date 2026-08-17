Criza combustibililor revine în forță în Rusia. Vânzările de carburanți, înăsprite în 10 regiuni

Criza combustibililor a revenit în luna august în Rusia, determinând autorităţile locale din cel puţin 10 regiuni să reintroducă sau să înăsprească restricţiile privind vânzarea carburanţilor în benzinării, potrivit oficialilor şi presei regionale, relatează Reuters.
Rusia se confruntă cu o nouă penurie de benzină
Martorii Reuters au relatat luni că benzina era din nou indisponibilă la unele benzinării din regiunea Moscovei, deşi motorina era disponibilă la aproape toate staţiile de combustibil.
Criza combustibililor, care a început să ia amploare în luna mai şi, până în iulie, s-a extins la aproape toate regiunile Rusiei, survine în urma închiderii mai multor rafinării afectate de atacurile ucrainene cu drone şi a unei creşteri sezoniere a cererii.
Pentru a creşte aprovizionarea cu combustibil pe piaţa internă, autorităţile au introdus o interdicţie privind exporturile de benzină şi motorină, au redus cerinţele de calitate şi au început să importe produse petroliere.
Până la sfârşitul lunii iulie, situaţia s-a stabilizat, iar în unele regiuni restricţiile au fost ridicate sau semnificativ relaxate.
Atacurile asupra rafinăriilor au declanșat o nouă rundă de restricţii
Totuşi, această pauză nu a durat mult. Un nou val de atacuri cu drone asupra rafinăriilor de petrol, la sfârşitul lunii iulie şi începutul lunii august, a declanşat o nouă rundă de restricţii.
Situaţia aprovizionării cu combustibil a staţiilor de benzină a rămas dificilă în mai multe regiuni din ţară, a declarat vineri guvernul rus într-un comunicat, când oficialii din domeniul energiei au discutat despre situaţia aprovizionării cu combustibil, în special în regiunile Orenburg, Lipeţk, Tver, Krasnodar, Zabaikalski, Primorski, Krasnoiarsk, Oriol, Tuva şi Hakassia.
Vânzările de benzină au scăzut cu o medie de 20% la Bursa Internaţională de Mărfuri din Sankt Petersburg de la începutul lunii august faţă de a doua jumătate a lunii iulie, potrivit datelor bursei.