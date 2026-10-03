Șeful poliției din Paris spune că protestele elevilor au scăpat de sub control

Protestele elevilor din Franța au escaladat în ultimele zile, iar șeful poliției din Paris, Patrice Faure, afirmă că mișcarea a ajuns într-un punct în care inițiatorii săi nu o mai pot controla. Oficialul le-a cerut manifestanților să renunțe la violențe și vandalism și să revină la forme pașnice de protest.
Declarația vine înaintea unor noi manifestații anunțate pentru marți, în contextul în care protestele privind condițiile din școli și finanțarea sistemului de învățământ s-au extins în mai multe zone ale Franței.
Mii de persoane au fost reținute în timpul protestelor
Liceenii francezi s-au confruntat din nou cu forțele de ordine vineri, în mai multe orașe din țară. În același timp, sindicatele au solicitat profesorilor să intre în grevă.
Guvernul condus de premierul Sebastien Lecornu încearcă să gestioneze situația, pe fondul unor proteste care au devenit tot mai violente.
Începând de luni, aproximativ 5.000 de persoane, majoritatea adolescenți, au fost reținute la nivel național. Zeci de oameni au fost răniți în timpul manifestațiilor.
Agathe Foucault, purtător de cuvânt al poliției naționale, a declarat sâmbătă, pentru postul de radio RTL, că peste 600 de polițiști au fost, de asemenea, răniți.
Pagubele sunt estimate la zeci de milioane de euro
Protestele au fost însoțite de incidente în care cadre didactice și cetățeni au fost atacați, potrivit autorităților.
Pagubele materiale produse în timpul tulburărilor sunt estimate la zeci de milioane de euro, în condițiile în care manifestațiile au continuat să se extindă în mai multe orașe franceze.
Situația a determinat conducerea poliției din Paris să transmită un mesaj direct elevilor înaintea următoarei serii de proteste.
Șeful poliției din Paris cere revenirea la proteste pașnice
Patrice Faure a publicat sâmbătă o scrisoare deschisă pe platforma X, în care a afirmat că cei care au inițiat mișcarea nu mai dețin controlul asupra acesteia.
Mesajul său a fost transmis în perspectiva protestelor care urmează să înceapă marți. Șeful poliției din Paris le-a cerut elevilor să renunțe la blocarea școlilor și la acțiunile care provoacă tulburări și să aleagă forme pașnice de protest.
„Este timpul să revenim la forme pașnice de acțiune”, a scris Patrice Faure.
Oficialul a avertizat, totodată, că autoritățile vor răspunde cu fermitate în cazul violențelor și actelor de vandalism.
Apel adresat părinților
Patrice Faure a făcut apel și la părinți, cărora le-a atribuit responsabilitatea de a-și ține copiii departe de ceea ce a descris drept influența „agitatorilor profesioniști” și a susținătorilor acestora.
Șeful poliției din Paris le-a cerut astfel elevilor să își exprime revendicările prin mijloace pașnice, în condițiile în care protestele privind școlile și finanțarea educației au ajuns să fie însoțite de confruntări cu poliția, atacuri și distrugeri.