Șeful poliției din Paris spune că protestele elevilor au scăpat de sub control

Publicat 3 oct. 2026, 23:04 Actualizat 3 oct. 2026, 23:07 Sursă Agerpres

Protestele elevilor din Franța au escaladat în ultimele zile, iar șeful poliției din Paris, Patrice Faure, afirmă că mișcarea a ajuns într-un punct în care inițiatorii săi nu o mai pot controla. Oficialul le-a cerut manifestanților să renunțe la violențe și vandalism și să revină la forme pașnice de protest.

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