Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 27 nov. 2026, 22:25

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a condamnat vineri atacul cu dronă atribuit Iranului, soldat cu moartea a doi cetățeni italieni în Kuweit, joi, și a îndemnat toate părțile implicate să manifeste reținere, relatează AFP.

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