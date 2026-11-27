Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a condamnat vineri atacul cu dronă atribuit Iranului, soldat cu moartea a doi cetățeni italieni în Kuweit, joi, și a îndemnat toate părțile implicate să manifeste reținere, relatează AFP.
Guterres avertizează asupra riscului escaladării conflictului
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, și-a exprimat „solidaritatea față de Kuweit” și a transmis „sincere condoleanțe familiilor victimelor”, în urma atacului cu dronă soldat cu moartea a doi cetățeni italieni, a anunțat purtătorul său de cuvânt, Stephane Dujarric.
În urma incidentului, doi tehnicieni italieni și-au pierdut viața, iar un cetățean pakistanez și unul kuweitian au fost răniți.
Antonio Guterres s-a declarat profund îngrijorat de intensificarea tensiunilor din regiune și a lansat un apel la reținere, îndemnând toate părțile implicate să evite acțiunile care ar putea agrava situația și pune în pericol pacea și securitatea regională.
Iranul neagă implicarea în atacul din Kuweit
Incidentul reprezintă primul atac soldat cu victime în ultimele luni în zona Golfului, regiune în care Teheranul a reluat recent atacurile asupra statelor aliate ale Washingtonului.
Armata iraniană, acuzată atât de Kuweit, cât și de Italia de implicare în atacul cu dronă, a respins acuzațiile, afirmând că nu a desfășurat „nicio operațiune” în regiune.