O construcție spectaculoasă din Japonia a devenit atracție turistică internațională datorită unei iluzii optice care transformă drumul într-o pantă aparent imposibilă. Podul are 1,7 kilometri lungime și oferă priveliști impresionante.
O construcție neobișnuită din Japonia îi pune pe gânduri pe șoferi și atrage vizitatori din toate colțurile lumii. Podul Eshima Ohashi a devenit celebru pe internet datorită imaginilor în care șoseaua pare să se ridice aproape vertical, asemenea unei porțiuni dintr-un roller coaster. Efectul spectaculos este provocat de unghiul din care este fotografiată construcția, iar fotografiile și filmările au transformat-o într-o atracție turistică.
Supranumit „cel mai nebun” sau „cel mai înfricoșător pod din lume”, acesta traversează lacul Nakaumi și face legătura între orașele Matsue și Sakaiminato. Potrivit Organizației Naționale de Turism a Japoniei (JNTO), imaginile cu podul au devenit virale pe rețelele de socializare, iar numeroși turiști ajung în zonă pentru a surprinde propriile fotografii spectaculoase.
Podul care pare o urcare aproape verticală
Eshima Ohashi are o lungime de aproximativ 1,7 kilometri și se ridică la 44 de metri deasupra apei, pentru a permite navelor să treacă pe sub structură. Drumul are câte o bandă de circulație pe fiecare sens, iar forma sa neobișnuită a alimentat comparațiile cu un roller coaster.
Panta maximă ajunge la 6,1%, însă efectul vizual poate fi mult mai dramatic atunci când podul este fotografiat dintr-un anumit unghi. În imagini, șoseaua pare să se transforme într-o rampă abruptă, care îi face pe cei care privesc să se întrebe cum pot șoferii să urce o asemenea pantă.
Construcția este considerată cel mai lung pod rigid din Japonia și al treilea ca lungime din lume, potrivit informațiilor prezentate de blogul Structuralia.
De ce a fost construit cu o pantă atât de mare
Înălțimea podului nu este doar un element spectaculos, ci răspunde unei necesități practice. Structura a fost proiectată astfel încât navele să poată traversa lacul Nakaumi fără ca circulația rutieră să fie întreruptă.
Arhitecții au considerat că un pod fix, ridicat deasupra apei, reprezintă o soluție mai eficientă decât unul mobil. În acest fel, traficul rutier poate continua fără opriri atunci când ambarcațiunile trebuie să treacă prin zonă, evitându-se timpii de așteptare și blocajele provocate de ridicarea unui pod mobil.
Deși imaginile pot crea impresia unei ascensiuni amețitoare, percepția înclinării depinde foarte mult de poziția din care este privită sau fotografiată construcția. Din alte unghiuri, panta pare mult mai puțin impresionantă.
Cum poate fi vizitat celebrul pod din Japonia
Eshima Ohashi a devenit cunoscut la nivel internațional și după ce a apărut într-o reclamă japoneză la un automobil Daihatsu. Ulterior, imaginile cu structura neobișnuită au fost preluate de numeroase publicații online din întreaga lume, contribuind la popularitatea sa turistică.
Podul poate fi vizitat cu trenul, pe jos sau cu bicicleta. Se află la aproximativ doi kilometri de gara Sakaiminato, distanță care poate fi parcursă în circa 30 de minute de mers pe jos. Construcția a fost finalizată în 2004 și a devenit între timp unul dintre obiectivele turistice cunoscute ale regiunii.
Cei care ajung aici nu au parte doar de o perspectivă neobișnuită asupra șoselei. De pe pod se deschide o panoramă asupra lacului Nakaumi, iar în zilele cu vizibilitate bună poate fi observat și muntele Daisen. Pentru a admira peisajul, vizitatorii au la dispoziție telescoape și binocluri gratuite.