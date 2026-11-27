Slovacia nu va participa la acordarea împrumutului în valoare estimată de 45 de miliarde de euro, pe care statele membre ale Uniunii Europene intenționează să îl ofere Ucrainei în 2027. Anunțul a fost făcut vineri de premierul slovac Robert Fico, în cadrul unei conferințe de presă susținute după reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles, relatează agenția slovacă TASR.
Potrivit lui Fico, împrumutul ar urma să fie acordat prin mecanismul cooperării consolidate, care permite statelor membre să decidă dacă doresc sau nu să participe. Premierii Ungariei și Cehiei ar fi indicat, la rândul lor, că intenționează să adopte aceeași poziție.
Fico a precizat că, în cadrul reuniunii, nu a fost luată nicio decizie concretă privind acordarea împrumutului, însă s-a convenit că mecanismul cooperării consolidate reprezintă singura soluție posibilă pentru un sprijin financiar care depășește 45 de miliarde de euro.
Acesta a adăugat că țara sa nu poate împiedica alte state membre să acorde împrumuturi Ucrainei, dacă acestea doresc să facă acest lucru. Valoarea finală a finanțării urmează să fie discutată la reuniunea din luna decembrie.
Slovacia estimează economii de 14 milioane de euro anual
Potrivit premierului, neparticiparea la împrumut va permite Slovaciei să economisească aproximativ 14 milioane de euro anual, sumă care ar fi reprezentat contribuția sa la plata dobânzilor. Aceste costuri urmează să fie acoperite din bugetul Uniunii Europene.
Fico a explicat că, în consecință, contribuția Slovaciei la bugetul comunitar va fi mai mică cu această sumă. O parte din banii economisiți ar putea fi folosită pentru acordarea de ajutor umanitar Ucrainei, prin furnizarea unor produse fabricate în Slovacia.
Premierul a susținut din nou că împrumutul european destinat Ucrainei reprezintă, în realitate, un grant. Argumentul său este că, potrivit Comisiei Europene, rambursarea finanțării ar urma să înceapă numai după ce Rusia va plăti despăgubiri de război, scenariu pe care Fico îl consideră improbabil.
Slovacia mizează pe ajutor umanitar și cooperare bilaterală
Fico a reafirmat că Slovacia dorește să mențină cooperarea cu Ucraina prin relații bilaterale, reuniuni comune ale guvernelor și pachete de asistență umanitară, excluzând însă sprijinul militar.
Autoritățile slovace sunt pregătite să furnizeze produse fabricate pe plan intern, de care Ucraina are nevoie. Printre acestea se numără generatoare, locomotive și utilaje destinate operațiunilor de deminare.
Totodată, premierul slovac a atras atenția asupra prevederilor proiectului de buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, care ar include aproximativ 100 de miliarde de euro destinate Ucrainei. Alte circa 40 de miliarde de euro ar urma să fie alocate sub forma asistenței de preaderare.