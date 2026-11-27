Publicat 27 nov. 2026, 18:00 Actualizat 27 nov. 2026, 18:06

Slovacia nu va participa la acordarea împrumutului în valoare estimată de 45 de miliarde de euro, pe care statele membre ale Uniunii Europene intenționează să îl ofere Ucrainei în 2027. Anunțul a fost făcut vineri de premierul slovac Robert Fico, în cadrul unei conferințe de presă susținute după reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles, relatează agenția slovacă TASR.

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