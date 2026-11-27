Trucul pregătit de China pentru o posibilă debarcare în Taiwan. Nave civile transformate într-un pod plutitor
Foto: Profimedia
Armata chineză desfășoară exerciții amfibii de amploare în provincia Fujian, la doar 280 de kilometri de Taiwan. Opt nave civile au fost folosite pentru construirea unui pod plutitor improvizat, prin care ar putea fi transportate echipamente grele și trupe către țărm.
Armata chineză își testează capacitatea de a desfășura operațiuni amfibii folosind o metodă neobișnuită, în cadrul unor exerciții militare organizate în apropierea Taiwanului. Mai multe nave civile au fost conectate pentru a forma o structură plutitoare de aproximativ 800 de metri, care ar putea permite transportul trupelor și al echipamentelor grele din ape mai adânci până la țărm.
Manevrele se desfășoară de mai multe săptămâni în Golful Dacheng, din provincia Fujian, situată în sud-estul Chinei și orientată către insula Taiwan. Activitatea militară a fost identificată prin intermediul imaginilor din satelit și al unui raport realizat de compania de analiză geospațială ingeniSPACE, documente examinate de agenția Reuters.
Beijingul consideră Taiwanul, care are un guvern ales democratic, parte a propriului teritoriu, însă autoritățile de la Taipei resping revendicările de suveranitate ale Chinei. În plus, conducerea chineză nu a exclus niciodată recurgerea la forță pentru a aduce insula sub controlul său.
Opt nave civile, folosite pentru construirea unui pod plutitor de 800 de metri
Primele indicii privind desfășurarea exercițiului din Golful Dacheng au apărut la 1 noiembrie, potrivit imaginilor satelitare și analizei ingeniSPACE consultate de Reuters. Jason Wang, directorul operațional al companiei, consideră că manevrele urmăresc testarea unor modalități mai puțin vizibile de asigurare a sprijinului logistic pentru eventuale operațiuni militare în primul lanț de insule.
„Armata Populară de Eliberare părea să repete metode mai greu de depistat pentru a oferi sprijin logistic forțelor ce ar putea fi implicate într-un scenariu de invazie a primului lanț de insule”, a declarat Jason Wang.
Acesta a explicat și avantajul pe care l-ar putea oferi utilizarea transportului maritim civil în astfel de operațiuni.
„Folosirea navelor civile pentru a facilita transportul de echipamente grele și materiale din ape mai adânci creează locații suplimentare pe care le pot folosi de-a lungul coastei Taiwanului”, a adăugat reprezentantul ingeniSPACE.
Exercițiul are loc la aproximativ 280 de kilometri de insula principală a Taiwanului. Un oficial de securitate cu experiență, familiarizat cu desfășurarea operațiunilor din Golful Dacheng, a confirmat că acestea erau încă în curs vineri. Acesta nu a făcut însă nicio legătură directă între manevrele militare și alegerile locale programate pentru ziua următoare în Taiwan.
Analiza imaginilor realizate în intervalul 1-16 noiembrie a scos la iveală modul în care navele au fost poziționate și manevrate în interiorul golfului. Acestea au format și desfăcut în mod repetat un pod plutitor cu o lungime de aproximativ 800 de metri, activitate identificată și în fotografiile furnizate de companiile comerciale Vantor și Planet Labs.
Potrivit datelor și monitorizării realizate de ingeniSPACE, la exercițiu au luat parte opt nave civile: patru bacuri, două nave semi-submersibile și alte două nave propulsate. Acestora li s-au alăturat patru ambarcațiuni de debarcare, precum și vase mai mici de sprijin. În apropierea zonei au fost observate și nave ale marinei chineze.
Un detaliu important al manevrelor este absența echipamentelor specializate pentru construirea podurilor. Nu au fost identificate instalații proiectate special în acest scop, ceea ce sugerează că armata chineză încearcă să perfecționeze utilizarea resurselor maritime civile deja existente pentru amenajarea unor structuri temporare de debarcare în condiții de luptă.
Oficialul de securitate a confirmat informațiile prezentate în raportul ingeniSPACE.
Exercițiul urmărește capturarea rapidă a unor insule mici
Același oficial a oferit detalii despre obiectivele manevrelor, precizând că acestea au fost concepute pentru pregătirea unor operațiuni rapide de ocupare a unor teritorii insulare de mici dimensiuni.
Exercițiul a fost organizat pentru a „exersa capturarea rapidă a insulelor mici” și a fost „foarte țintit” către situații neprevăzute care ar putea apărea de-a lungul primului lanț de insule, a explicat sursa citată.
Acest arc geografic cuprinde insulele care se întind din Japonia, trec prin Taiwan și ajung până în Filipine.
Potrivit oficialului, manevrele par să facă parte din „Exercițiul Strategic Militar Complet” organizat de armata chineză în acest an. Acesta a precizat că este vorba despre un antrenament obișnuit, însă desfășurat mai târziu decât în anii precedenți. Sursa a solicitat să își păstreze anonimatul, invocând sensibilitatea subiectului.
Ministerul Apărării din China nu a transmis un răspuns solicitării Reuters de a comenta în mod specific exercițiul din Golful Dacheng.
Totuși, joi, întrebat despre recentele activități de pregătire militară ale Armatei Populare de Eliberare în regiune, ministerul a transmis că antrenamentele sunt „perfect legitime și rezonabile”.
De cealaltă parte, Ministerul Apărării din Taiwan a confirmat că urmărește activitatea militară chineză din Golful Dacheng, inclusiv participarea navelor civile la exerciții. Autoritățile de la Taipei analizează posibilele consecințe ale acestor manevre asupra securității din Strâmtoarea Taiwan și asupra păcii regionale.
China își perfecționează constant exercițiile de coastă
Atașați militari aflați în Asia au observat că armata chineză își îmbunătățește în mod constant antrenamentele desfășurate în zonele de coastă. Potrivit acestora, exercițiile reflectă dificultatea unei eventuale operațiuni amfibii peste o suprafață de apă atât de întinsă precum Strâmtoarea Taiwan.
Astfel de pregătiri sunt urmărite cu atenție și de armatele rivale, inclusiv de cea a Taiwanului, care analizează evoluția capacităților militare chineze.
Manevrele actuale au loc în apropierea insulei Dongshan, un teritoriu vizitat de președintele chinez Xi Jinping în 2024 și cunoscut pentru o victorie importantă obținută de armata chineză în perioada Războiului Rece.
În 1953, Armata Populară de Eliberare a respins aici o tentativă de invazie lansată de forțele Republicii Chinei. Acestea se retrăseseră în Taiwan în 1949, după încheierea războiului civil purtat împotriva comuniștilor conduși de Mao Zedong.
În paralel cu exercițiile militare, Beijingul a urmărit și evoluțiile politice din Taiwan. Relațiile cu China nu au reprezentat tema centrală a campaniei electorale pentru alegerile locale programate în weekend, însă autoritățile chineze l-au criticat în repetate rânduri pe candidatul partidului aflat la guvernare pentru funcția de primar al Taipeiului, pe care îl descriu drept „separatist”.
Activități de bruiaj, identificate în zona exercițiilor
Pe lângă mișcările navelor și construirea structurii plutitoare, în perimetrul în care se desfășoară antrenamentele au fost observate și posibile activități de bruiaj.
Jason Wang a atras atenția asupra acestui aspect, invocând o imagine neclară obținută de companie cu ajutorul unui radar cu apertură sintetică. Potrivit acestuia, datele indică prezența unor activități de bruiaj în zona în care au loc manevrele.
Exercițiile actuale nu sunt primele de acest fel organizate de China în Golful Dacheng. Taiwanul a făcut publice anterior informații despre alte două antrenamente de debarcare amfibie desfășurate în aceeași zonă, în 2023 și 2024. Ambele au avut loc în luna septembrie și au implicat nave de transport de tip roll-on/roll-off, concepute pentru îmbarcarea și debarcarea vehiculelor.
De asemenea, Reuters a documentat în august 2025 exerciții asemănătoare organizate de-a lungul coastei sudice a provinciei chineze Guangdong. Imaginile și informațiile prezentate atunci arătau că armata Chinei exersa utilizarea navelor civile pentru a suplimenta capacitățile necesare unei eventuale operațiuni împotriva Taiwanului.
Oficialii avertizează că navele civile ar putea deveni ținte în caz de război
Potrivit oficialului de securitate citat de Reuters, exercițiile recente indică o preocupare tot mai mare a armatei chineze pentru operațiunile desfășurate în grupurile de insule. Acesta a avertizat însă că rezultatele unor asemenea antrenamente nu trebuie supraevaluate atunci când este analizată utilitatea lor într-un conflict real.
„Este încă ceva distanță între inovație și fantezie”, a declarat oficialul, care a atras atenția că bacurile utilizate pentru construirea structurilor plutitoare ar deveni „ținte vii” în cazul unui război.
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