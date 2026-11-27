Publicat 27 nov. 2026, 16:40 Sursă Reuters

Armata chineză desfășoară exerciții amfibii de amploare în provincia Fujian, la doar 280 de kilometri de Taiwan. Opt nave civile au fost folosite pentru construirea unui pod plutitor improvizat, prin care ar putea fi transportate echipamente grele și trupe către țărm.

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