Publicat 26 nov. 2026, 23:14 Actualizat 26 nov. 2026, 23:29

Maia Sandu spune că și-ar dori ca Laura Codruța Kovesi să vină în Republica Moldova și să contribuie la reformarea sistemului de justiție. Președinta a vorbit inclusiv despre posibilitatea ca aceasta să ocupe funcția de procuror general.

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