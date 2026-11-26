Maia Sandu spune că și-ar dori ca Laura Codruța Kovesi să vină în Republica Moldova și să contribuie la reformarea sistemului de justiție. Președinta a vorbit inclusiv despre posibilitatea ca aceasta să ocupe funcția de procuror general.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, își dorește ca Laura Codruța Kovesi să vină la Chișinău și să ocupe o funcție în sistemul de justiție. Șefa statului a făcut apelul public după ce a fost întrebată despre posibilitatea ca actuala șefă a Parchetului European să devină procuror general al Republicii Moldova.
Maia Sandu a precizat că nu a discutat cu nimeni despre numirea Laurei Codruța Kovesi într-o funcție anume și nici nu i-a adresat o invitație oficială. Totuși, a spus că prezența acesteia ar fi benefică pentru sistemul judiciar moldovenesc.
Maia Sandu spune că Republica Moldova are nevoie de experiența Laurei Codruța Kövesi
Întrebată despre speculațiile privind o posibilă venire a Laurei Codruța Kovesi la Chișinău, în special pentru funcția de procuror general, Maia Sandu a explicat că postul este ocupat în prezent și că nu există un concurs pentru desemnarea unui nou titular.
„Funcţia de procuror general este ocupată. Nu există un concurs deschis acum pentru funcţia de procuror general la Chişinău”, a precizat președinta Republicii Moldova.
Șefa statului a recunoscut că nu știe dacă Laura Codruța Kovesi ar fi interesată de o astfel de oportunitate, având în vedere experiența profesională și funcția importantă pe care o deține la nivel european. Maia Sandu a spus însă că și-ar dori ca aceasta să vină în Republica Moldova.
„Nu am invitat-o. Nu, nu am discutat cu nimeni despre o funcție anume. Nu știu dacă ar interesa-o să vină în Republica Moldova după o experiență și o funcție importantă la nivelul Uniunii Europene.
Din numele meu, o rog să vină, că ar fi nevoie. Sigur, de fiecare dată am discutat cu ea și i-am cerut sfatul despre cum să ne mișcăm și, da, procurorii noștri ar avea mult de învățat de la ea”, a spus Maia Sandu la Jurnal TV.