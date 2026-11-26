Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Bruxelles, în marja Consiliului European, că liderii statelor membre ale UE sunt încă foarte departe de a ajunge la un consens privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, relatează agenția ANSA.
Anterior, premierul italian a co-prezidat, alături de președintele României, Nicușor Dan, o nouă reuniune a grupului „Prietenii Coeziunii”, din care fac parte 17 state membre ale Uniunii Europene.
Meloni cere protejarea fondurilor pentru agricultură și coeziune
În cadrul întâlnirii, Giorgia Meloni „a reiterat necesitatea de a opri reducerea graduală a resurselor pentru următorul buget al UE și de a proteja fondurile alocate Politicii Agricole Comune și Politicii de Coeziune, care sunt esențiale pentru creșterea, competitivitatea și convergența economică și socială ale Uniunii”, a transmis biroul premierului italian.
La rândul său, președintele Nicușor Dan a declarat joi că va susține „cu fermitate” un buget european care să răspundă nevoilor României, să ofere oportunități reale de dezvoltare tuturor regiunilor și să permită țării noastre să își continue procesul de convergență și modernizare.
Nicușor Dan și Giorgia Meloni, desemnați să reprezinte grupul în negocierile europene
Grupul „Prietenii Coeziunii” reunește 17 state membre ale Uniunii Europene și urmărește susținerea unei politici de coeziune solide, susținute de resurse financiare adecvate. Obiectivul acesteia este reducerea diferențelor de dezvoltare dintre state și regiuni și asigurarea unor oportunități echitabile pentru toți membrii grupului.
Președintele Nicușor Dan a precizat că grupul urmărește menținerea unor finanțări suficiente pentru a sprijini dezvoltarea economică și socială a celor 17 state participante.
În acest context, Nicușor Dan și Giorgia Meloni au fost desemnați să reprezinte interesele grupului „Prietenii Coeziunii” în următoarele etape ale negocierilor din cadrul Consiliului European privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.