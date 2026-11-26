Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 26 nov. 2026, 21:02

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Bruxelles, în marja Consiliului European, că liderii statelor membre ale UE sunt încă foarte departe de a ajunge la un consens privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, relatează agenția ANSA.

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