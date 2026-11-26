Trump îi transmite lui Putin să oprească agresiunea militară ”împotriva teritoriilor de-a lungul Europei”. Mesajul vine după întâlnirea cu șeful NATO
Donald Trump. Foto: Profimedia
Donald Trump susține că i-a transmis lui Vladimir Putin, în timpul discuțiilor din China, că ar vrea să pună capăt agresiunii militare ruse în Europa. Președintele american spune că vede o posibilitate reală pentru încheierea războiului din Ucraina.
Președintele american Donald Trump afirmă că i-a transmis omologului său rus, Vladimir Putin, că își dorește oprirea oricărei agresiuni militare în Europa, în speranța că acest lucru va permite încheierea cât mai rapidă a unui acord între Rusia și Ucraina. Mesajul a fost publicat joi pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, după ce cei doi lideri s-au întâlnit săptămâna trecută în China.
Trump susține că a discutat pe larg acest subiect cu liderul de la Kremlin și că vede șanse reale pentru rezolvarea conflictului. Totuși, președintele american nu a explicat la ce teritorii europene se referă atunci când vorbește despre oprirea agresiunii militare ruse.
„În timpul discuțiilor mele în China cu președintele rus Vladimir Putin, am petrecut mult timp vorbind despre faptul că mi-ar plăcea să-l văd pe președintele Putin punând capăt oricărei agresiuni militare împotriva teritoriilor de-a lungul Europei, în speranța ca un acord să se poată încheia între Rusia și Ucraina, și asta cât mai repede”, a scris Donald Trump pe Truth Social.
Liderul de la Casa Albă și-a exprimat încrederea că o înțelegere între cele două țări ar putea deveni realitate.
„Cred într-adevăr că există o posibilitate reală”, a adăugat președintele american.
Trump nu a precizat la ce teritorii europene se referă
Formularea folosită de Donald Trump a atras atenția prin faptul că nu limitează explicit discuția la teritoriul Ucrainei. Agenția Reuters notează că referirea la „teritorii de-a lungul Europei” sugerează că președintele american ar putea avea în vedere și alte zone decât cele în care se desfășoară luptele din Ucraina. Trump nu a explicat însă ce acțiuni concrete i-a cerut lui Putin să oprească.
Declarația apare într-un moment în care mai multe state europene și-au exprimat îngrijorarea față de acțiunile atribuite Rusiei. Unul dintre cele mai recente incidente a avut loc în Polonia, unde trei rachete de croazieră rusești au ajuns pe teritoriul țării. Autoritățile poloneze au calificat incidentul drept o provocare, iar anchetatorii au identificat ulterior toate cele trei proiectile ca fiind rachete rusești Kh-101.
Trump l-a informat pe Mark Rutte despre discuțiile cu Putin
Mesajul publicat joi de președintele american vine după întâlnirea pe care acesta a avut-o miercuri, în Florida, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Trump a precizat că l-a informat pe oficialul Alianței despre discuțiile purtate cu Vladimir Putin în China.
Cei doi au transmis, după întrevedere, o declarație comună în care au făcut apel la Rusia să nu întreprindă acțiuni care ar putea extinde războiul din Ucraina. Documentul menționează și necesitatea unei soluții pașnice cât mai rapide pentru conflict.
„Am discutat, de asemenea, despre importanța evitării de către Rusia a oricăror acțiuni care ar putea extinde războiul, intenționat sau neintenționat, și despre importanța obținerii unei soluții pașnice cât mai rapide pentru acest război”, au transmis Trump și Rutte în declarația comună, potrivit Reuters.
Întâlnirea lui Trump cu Putin din China, criticată de aliații europeni ai Ucrainei
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit săptămâna trecută în orașul chinez Shenzhen, în cadrul summitului organizat de președintele Xi Jinping. Cei doi au participat și la o reuniune trilaterală alături de liderul chinez, în contextul demersurilor diplomatice privind războiul din Ucraina și securitatea internațională.
Întâlnirea a provocat reacții critice atât în rândul aliaților europeni ai Kievului, cât și în tabăra democrată de la Washington. Statele europene au insistat că trebuie să participe la discuțiile privind încheierea războiului, în timp ce criticii administrației americane au pus sub semnul întrebării eficiența apropierii diplomatice de Moscova.
În ultimele luni, Donald Trump a transmis mesaje contradictorii în legătură cu războiul. Președintele american a afirmat că îl consideră pe Putin „un prieten” și a susținut că liderul rus ar dori încheierea conflictului prin mijloace diplomatice. În același timp, Moscova nu și-a modificat cerințele privind viitorul Ucrainei, iar negocierile pentru un acord de pace rămân dificile.
Reuters a relatat că administrația Trump susține că dialogul direct cu liderii rus și chinez ar putea contribui la reducerea tensiunilor internaționale, în timp ce criticii consideră că Washingtonul nu exercită suficientă presiune asupra Moscovei pentru încheierea războiului.
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