Publicat 26 nov. 2026, 19:20 Sursă Reuters

Donald Trump susține că i-a transmis lui Vladimir Putin, în timpul discuțiilor din China, că ar vrea să pună capăt agresiunii militare ruse în Europa. Președintele american spune că vede o posibilitate reală pentru încheierea războiului din Ucraina.

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