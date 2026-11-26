Kremlinul a acuzat joi Ucraina că încearcă să extindă conflictul cu Rusia în Marea Mediterană și Marea Baltică, calificând această presupusă acțiune drept extrem de periculoasă, relatează Reuters.
Trump şi Mark Rutte avertizează Rusia să nu extindă războiul din Ucraina
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au afirmat miercuri, într-o declaraţie comună făcută după o întâlnire în Florida, că Rusia ar trebui să evite acţiunile care ar putea extinde războiul din Ucraina, declanşat în 2022. Intervenţia lor a părut să reprezinte un avertisment adresat Moscovei, îndemnând-o să se gândească de două ori înainte de a riposta împotriva Ucrainei, în urma atacurilor recente lansate de Kiev asupra intereselor ruseşti aflate la distanţă de zona de conflict.
Duminică, forţele ucrainene au scufundat o corvetă rusă într-un port din Libia, folosind drone maritime. Atacul a avut loc la o zi după ce Ucraina a vizat cu drone o navă de marfă asociată armatei ruse, în Golful Finlandei.
Peskov acuză Kievul că încearcă să extindă conflictul
Reacţionând la declaraţia comună a Washingtonului şi NATO, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susţinut că niciuna dintre părţi nu îşi doreşte extinderea conflictului, însă a acuzat Kievul că încearcă să mute confruntările în afara teritoriului ucrainean.
Oficialul rus a adăugat că astfel de operaţiuni provoacă îngrijorare în rândul statelor riverane şi, posibil, la nivelul întregii Alianţe Nord-Atlantice.
Libia, Italia şi Norvegia îndeamnă Ucraina la prudenţă
Autorităţile libiene au condamnat acţiunile Ucrainei, la fel ca Italia, care a transmis Kievului că a greşit atacând navele ruseşti în apele libiene şi l-a avertizat să nu extindă războiul în noi zone.
Norvegia, un susţinător ferm al Kievului, a îndemnat, de asemenea, Ucraina să dea dovadă de prudenţă în desfăşurarea oricăror operaţiuni în Marea Baltică şi a subliniat importanţa menţinerii stabilităţii în zonele învecinate.i dintre Rusia şi Ucraina.