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Extern· 1 min citire
Franța, mesaj dur pentru Vladimir Putin: „Să renunţe la delirul său colonialist şi imperialist. Nu vom accepta nicodată aşa ceva!”
Președintele rus Vladimir Putin
Publicat26 nov. 2026, 14:44
Actualizat26 nov. 2026, 14:55
Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a îndemnat miercuri, la postul de televiziune TF1, să nu se preia „propaganda” rusă potrivit căreia Europa nu participă la negocieri cu privire la Ucraina, pentru că lucrurile stau exact invers: europenii participă la aceste negocieri.
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