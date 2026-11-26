Publicat 26 nov. 2026, 14:44 Actualizat 26 nov. 2026, 14:55

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a îndemnat miercuri, la postul de televiziune TF1, să nu se preia „propaganda” rusă potrivit căreia Europa nu participă la negocieri cu privire la Ucraina, pentru că lucrurile stau exact invers: europenii participă la aceste negocieri.

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