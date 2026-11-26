O tânără româncă în vârstă de 24 de ani a fost ucisă în Toscana, Italia, la doar o zi după Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, marcată pe 25 noiembrie. Principalul suspect este partenerul ei, un italian de 25 de ani, care s-a sinucis ulterior aruncându-se de pe un viaduct al unei autostrăzi.
Victima se numea Ionela Miruna Garneata și avea 24 de ani. Tânăra a fost găsită fără viață într-o locuință de pe strada Roma din localitatea Ponte Buggianese, în provincia Pistoia. Potrivit primelor informații publicate de presa italiană, femeia ar fi fost ucisă de partenerul său, Andrea Nardini, în vârstă de 25 de ani.
Descoperirea a fost făcută în dimineața zilei de joi, 26 noiembrie. Polițiștii și specialiștii criminaliști au intervenit la locuință pentru cercetări și pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs crima. Primele verificări ar indica faptul că tânăra ar fi fost lovită cu un obiect contondent. Anchetatorii încearcă să reconstituie ultimele ore din viața victimei și să stabilească exact dinamica atacului.
Iubitul tinerei s-a sinucis pe autostradă
După moartea tinerei, bărbatul ar fi plecat cu mașina spre autostradă și ar fi ajuns în provincia Florența. Acolo a oprit pe viaductul Lora, și-ar fi incendiat autoturismul și s-ar fi aruncat în gol.
Sub pod a fost găsit trupul neînsuflețit al bărbatului. La intervenție au participat echipaje de poliție, pompieri și personalul responsabil de administrarea autostrăzii. Pentru desfășurarea operațiunilor și efectuarea cercetărilor, circulația autostradă, pe sensul către Milano, a fost restricționată.
Potrivit publicației Quotidiano Nazionale, anchetatorii verificau inclusiv cine a apelat numărul de urgență 112 pentru a anunța crima. În locuință au fost găsite urme care indică o scenă violentă, iar arma presupusă a atacului nu fusese identificată în primele ore ale cercetărilor. Aceste informații fac parte din primele relatări ale presei italiene, iar ancheta urmează să stabilească toate detaliile.
Același viaduct unde a fost ucisă o altă femeie
Cazul are o coincidență tulburătoare: viaductul Lora, unde s-a aruncat bărbatul de 25 de ani, este același loc în care, pe 3 septembrie 2026, a murit o femeie de 45 de ani.
În acel caz, fostul partener al femeii, ar fi aruncat-o de pe viaduct, după care s-a sinucis în același loc. Potrivit relatărilor din presa italiană, înainte de a-și lua viața, bărbatul le-ar fi transmis apropiaților că a ucis-o pe femeie.
Moartea Ionelei Miruna Garneata vine la doar o zi după 25 noiembrie, dată la care este marcată Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. În fiecare an, această zi atrage atenția asupra violenței domestice, a abuzurilor și a crimelor comise împotriva femeilor.
Ancheta autorităților italiene continuă pentru stabilirea completă a circumstanțelor în care a fost ucisă tânăra româncă.