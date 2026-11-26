Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 26 nov. 2026, 14:33

O tânără româncă în vârstă de 24 de ani a fost ucisă în Toscana, Italia, la doar o zi după Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, marcată pe 25 noiembrie. Principalul suspect este partenerul ei, un italian de 25 de ani, care s-a sinucis ulterior aruncându-se de pe un viaduct al unei autostrăzi.

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