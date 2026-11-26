Este doliu în industria muzicală internațională după ce Andy Taylor, chitaristul legendarei trupe Duran Duran, a murit miercuri, la vârsta de 65 de ani. Artistul s-a luptat cu un cancer de prostată.
Vestea tristă a fost anunțată de familia artistului și de colegii săi de trupă, care i-au adus un omagiu emoționant, potrivit The Hollywood Reporter.
Mesaje emoționante după moartea regretatului chitarist
De asemenea, soția artistului a punctat momentul trist printr-un mesaj la fel de emoționant.
Potrivit membrilor trupei, familia lui Taylor nu vrea flori la înmormântarea sa, ci donații în numele artistului către o organizație axată pe combaterea cancerului de prostată, conform sursei citate.
Artistul s-a alăturat trupei Duran Duran în anul 1980
Artistul s-a alăturat grupului în 1980, înainte ca formația să înregistreze albumul de debut omonim din 1981. A intrat în Rock & Roll Hall of Fame, alături de celebrul grup britanic, în 2022, dar boala de care suferea l-a împiedicat să participe la ceremonie. În schimb, colegii săi au citit o scrisoare din partea sa.
Vestea morții sale vine la câteva săptămâni după ce trupa a confirmat că bateristul Roger Taylor va părăsi grupul din cauza problemelor continue cu tinitusul (percepția unui sunet, precum țiuit, bâzâit, șuierat sau pulsații în una sau ambele urechi, fără să existe o sursă sonoră externă. Nu este o boală în sine, ci un simptom).