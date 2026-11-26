Publicat 26 nov. 2026, 09:18 Actualizat 26 nov. 2026, 09:37

Este doliu în industria muzicală internațională după ce Andy Taylor, chitaristul legendarei trupe Duran Duran, a murit miercuri, la vârsta de 65 de ani. Artistul s-a luptat cu un cancer de prostată.

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