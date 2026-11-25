Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 nov. 2026, 20:17

Forțele ucrainene au atacat o importantă bază aeriană din Rusia, avariind cinci aeronave folosite de armata rusă pentru lansarea de rachete și bombe asupra Ucrainei, a anunțat miercuri Statul Major General ucrainean, potrivit Reuters. Totodată, serviciul de informații militare al Ucrainei a revendicat un atac asupra unui important complex aerospațial rusesc din regiunea Smolensk, în vestul țării, relatează agenția EFE.

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