Forțele ucrainene au atacat o importantă bază aeriană din Rusia, avariind cinci aeronave folosite de armata rusă pentru lansarea de rachete și bombe asupra Ucrainei, a anunțat miercuri Statul Major General ucrainean, potrivit Reuters. Totodată, serviciul de informații militare al Ucrainei a revendicat un atac asupra unui important complex aerospațial rusesc din regiunea Smolensk, în vestul țării, relatează agenția EFE.
Rusia nu a comentat deocamdată informațiile transmise de Statul Major General ucrainean, potrivit cărora baza aeriană Savasleika, situată în regiunea Nijni Novgorod, la est de Moscova, a fost lovită în cadrul celor mai recente atacuri ucrainene cu rază lungă de acțiune, menite să slăbească potențialul militar al Rusiei.
Potrivit armatei ucrainene, trei avioane MiG-31, utilizate pentru lansarea rachetelor hipersonice Kinjal, și două bombardiere avansate Su-34 au fost avariate și scoase temporar din funcțiune.
Într-un comunicat separat, Direcția Principală de Informații a Ministerului ucrainean al Apărării (GUR) a anunțat că a atacat miercuri un complex aerospațial din regiunea Smolensk, utilizat de Rusia pentru monitorizarea spațiului aerian și cosmic, precum și pentru gestionarea sistemelor de apărare antirachetă.
Potrivit GUR, instalația are capacitatea de a detecta aeronave greu de observat și rachete de croazieră pe o rază de până la 2.500 de kilometri.
Ucraina intensifică atacurile asupra obiectivelor militare și strategice ale Rusiei
Cele două operațiuni au loc după o serie de atacuri de amploare lansate de forțele ucrainene în ultimele zile. În cadrul acestora, două nave rusești au fost lovite în apele teritoriale libiene, iar o altă navă a fost atacată în Golful Finlandei.
De asemenea, săptămâna trecută, Ucraina a distrus secțiunea rutieră a podului care leagă Rusia de peninsula Crimeea, un obiectiv de importanță strategică pentru Moscova.
Rusia și-a lansat invazia la scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022, iar confruntările continuă în pofida eforturilor reînnoite ale Statelor Unite de a pune capăt conflictului, cel mai sângeros război din Europa de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.
Kievul încearcă să reducă potențialul militar al Moscovei, în timp ce se confruntă cu o nouă campanie de atacuri asupra infrastructurii energetice și cu lovituri rusești tot mai intense asupra orașelor din apropierea liniei frontului.
Forțele ucrainene vizează inclusiv lansatoarele de rachete balistice amplasate pe teritoriul Rusiei, utilizate în numeroase atacuri asupra Ucrainei. Ministrul ucrainean al Apărării, Ievheni Hmara, a declarat în această săptămână că armata a distrus 16 lansatoare de rachete operațional-tactice Iskander și sisteme antiaeriene S-400.
Atacurile cu drone afectează industria petrolieră rusă
În paralel, atacurile cu drone lansate de Ucraina au provocat perturbări importante în industria petrolieră a Rusiei. Potrivit unor surse din sectorul energetic, citate în această lună, volumele de procesare ale rafinăriilor rusești au scăzut cu 45% începând de la sfârșitul lunii octombrie.
Kievul a transmis că va continua să vizeze obiectivele energetice rusești atât timp cât Moscova își menține atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Oficialii ucraineni au precizat că operațiunile vor înceta doar în cazul în care Rusia va renunța, la rândul său, la astfel de lovituri.