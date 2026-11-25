Publicat 25 nov. 2026, 18:03 Actualizat 25 nov. 2026, 18:05

Schimbare importantă pentru angajații din Spania, după ce Guvernul condus de Pedro Sánchez a aprobat extinderea concediului plătit acordat în cazul decesului unei persoane apropiate. În anumite situații, salariații vor putea lipsi de la serviciu până la 10 zile lucrătoare, fără să piardă bani. Noua facilitate îi va viza și pe românii care muncesc legal în această țară, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația spaniolă.

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