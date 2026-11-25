Schimbare importantă pentru angajații din Spania, după ce Guvernul condus de Pedro Sánchez a aprobat extinderea concediului plătit acordat în cazul decesului unei persoane apropiate. În anumite situații, salariații vor putea lipsi de la serviciu până la 10 zile lucrătoare, fără să piardă bani. Noua facilitate îi va viza și pe românii care muncesc legal în această țară, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația spaniolă.
Decretul a fost aprobat marți, 24 noiembrie, iar noile prevederi sunt programate să intre în vigoare joi, 26 noiembrie, după publicarea în Buletinul Oficial al Statului (BOE).
Reforma aduce o modificare semnificativă față de regulile aplicate până acum, când angajații aveau, în general, dreptul la numai două zile libere plătite pentru a face față pierderii unei rude. Autoritățile spaniole urmăresc să ofere familiilor mai mult timp pentru a organiza funeraliile, a rezolva formalitățile necesare și a trece prin perioada dificilă de după pierderea unei persoane dragi.
Cine poate beneficia de 10 zile de concediu plătit în Spania
Potrivit noilor reguli, perioada de absență de la locul de muncă va fi extinsă la 10 zile lucrătoare în cazul decesului unor membri apropiați ai familiei.
Facilitatea se aplică atunci când moare:
- soțul sau soția;
- partenerul înregistrat oficial;
- mama sau tatăl;
- fiul sau fiica.
Cele 10 zile vor putea fi utilizate în intervalul primelor patru săptămâni de la deces, oferindu-le angajaților posibilitatea de a-și organiza timpul în funcție de nevoile familiei.
Pentru alte categorii de rude, perioada acordată va fi diferită. În cazul decesului fraților, bunicilor, nepoților, socrilor, ginerelui, nurorii sau cumnaților, salariații vor putea beneficia de trei zile lucrătoare libere.
Dacă situația presupune deplasarea într-o altă localitate, concediul va putea ajunge la cinci zile lucrătoare.
Cât concediu de doliu se acorda înainte de modificarea legii
Până la această reformă, legislația spaniolă prevedea, în general, două zile de concediu plătit pentru decesul unei rude, perioadă care putea fi extinsă la patru zile atunci când era necesară călătoria.
Prin noua măsură, timpul acordat angajaților crește considerabil, în special în cazul pierderii soțului, partenerului oficial sau a unei rude de gradul întâi, precum părinții și copiii.
Schimbarea vine în contextul dezbaterilor privind echilibrul dintre viața profesională și cea personală, dar și al necesității ca angajații să nu fie obligați să revină imediat la serviciu după o tragedie familială.
Ce trebuie să știe românii care lucrează în Spania
Noua legislație nu face diferențe în funcție de cetățenie, ci se aplică angajaților care intră sub incidența legislației muncii din Spania.
Astfel, românii care au un contract de muncă în această țară vor putea solicita concediul de doliu în aceleași condiții ca salariații spanioli.
Măsura este deosebit de importantă pentru românii stabiliți peste hotare, care pot fi nevoiți să parcurgă sute sau chiar mii de kilometri pentru a ajunge în România atunci când pierd o persoană apropiată.
În astfel de împrejurări, zilele suplimentare de concediu plătit le-ar putea permite să participe la înmormântare, să se ocupe de documentele necesare și să petreacă timp alături de familie, fără să fie nevoiți să consume concediul anual de odihnă.
Există însă și o categorie care nu va beneficia automat de această facilitate. Persoanele care lucrează pe cont propriu, cunoscute în Spania sub denumirea de „autónomos”, nu primesc automat acest concediu plătit, întrucât nu au statutul de salariat.