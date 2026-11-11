Români exploatați în Spania de conaționali: procurorii cer 45 de ani de închisoare

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 11 nov. 2026, 16:33

Patru cetățeni români sunt judecați în Spania, fiind acuzați că au organizat o rețea prin care exploatau muncitori agricoli aduși din România. Oamenii ar fi fost atrași cu promisiunea unor locuri de muncă și a transportului plătit, însă ar fi fost obligați să muncească până la 12 ore pe zi, fără contracte și fără să primească salariile cuvenite.

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