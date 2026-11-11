Români exploatați în Spania de conaționali: procurorii cer 45 de ani de închisoare

Patru cetățeni români sunt judecați în Spania, fiind acuzați că au organizat o rețea prin care exploatau muncitori agricoli aduși din România. Oamenii ar fi fost atrași cu promisiunea unor locuri de muncă și a transportului plătit, însă ar fi fost obligați să muncească până la 12 ore pe zi, fără contracte și fără să primească salariile cuvenite.
Munceau până la 12 ore pe zi, fără zile libere și fără salarii
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi recrutat persoane aflate în dificultate financiară din România, cărora le promitea locuri de muncă în agricultură, în Spania. Transportul până la destinație era organizat de membrii rețelei, însă, după sosire, muncitorilor li se spunea că trebuie să achite costul călătoriei.
Oamenii ar fi lucrat între nouă și 12 ore pe zi, fără contracte de muncă, fără repaus săptămânal și fără concedii plătite. Deși remunerația stabilită era de 5,50 euro pe oră, presupusul lider al grupării ar fi reținut aproape toți banii, invocând cheltuieli pentru hrană, combustibil și datorii.
Muncitorii plăteau și pentru cazare, între 100 și 150 de euro lunar, iar transportul zilnic către ferme costa încă trei euro. În unele locuințe ar fi fost înghesuite până la 20 de persoane.
Peste 80 de muncitori ar fi fost coordonați de rețea
Anchetatorii susțin că gruparea ar fi ajuns să coordoneze simultan peste 80 de muncitori, în special în perioadele aglomerate ale campaniilor agricole. Pentru a evita controalele și pentru a ascunde veniturile, membrii acesteia ar fi folosit firme-paravan și persoane interpuse.
Unii muncitori ar fi fost înregistrați în mod fraudulos ca lucrători independenți, ajungând să acumuleze datorii la sistemul spaniol de asigurări sociale.
În urma anchetei, autoritățile au identificat peste 136.000 de euro care ar fi fost spălați și transferuri către România de peste 28.000 de euro. La perchezițiile din martie 2020 au fost confiscate 20.100 de euro în numerar și documente, iar mai multe vehicule de lux, evaluate la aproximativ 160.000 de euro, au fost indisponibilizate.
Procurorii cer 45 de ani de închisoare pentru cei patru români
Cea mai mare pedeapsă este solicitată pentru presupusul lider al grupării, Vasile C.U. Procurorii cer 36 de ani de închisoare pentru acesta, fiind acuzat de trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă, apartenență la un grup infracțional și spălare de bani.
Soția sa, Liliana G.U., riscă șapte ani de închisoare, în timp ce pentru ceilalți doi inculpați, Constantin U. și Gheorghe U., acuzarea solicită câte un an de detenție. Aceștia ar fi avut roluri în supravegherea echipelor și organizarea transportului muncitorilor.
Pe lângă pedepsele cu închisoarea, procurorii cer despăgubiri morale de câte 80.000 de euro pentru fiecare victimă identificată.
Cei patru inculpați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.