Negocieri decisive la Abu Dhabi pentru încheierea războiului din Ucraina. Se pregătește o întâlnire Zelenski-Putin

Publicat 11 nov. 2026, 12:47 Sursă Realitatea PLUS

Negocierile ample de la Abu Dhabi pentru retrasarea granițelor Europei continuă și miercuri, 11 noiembrie, relatează Realitatea PLUS. Potrivit sursei citate, reprezentanții Moscovei, Kievului și Statelor Unite fac eforturi uriașe în Emiratele Arabe Unite pentru opri conflictul care a destabilizat Europa. Prima zi de negocieri s-a încheiat după 4 ore de discuții. În urma acesteia, emisarul special al lui Donald Trump a declarat că atât ucrainenii, cât și rușii, au arătat că sunt dispuși să facă demersuri importante pentru a obține pacea. Totodată, se vorbește chiar despre o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Printre variantele luate în calcul pentru o discuție față în față între cei doi lideri se numără Florida, unde luna viitoare va avea loc summitul G20.

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