Negocieri decisive la Abu Dhabi pentru încheierea războiului din Ucraina. Se pregătește o întâlnire Zelenski-Putin

Negocierile ample de la Abu Dhabi pentru retrasarea granițelor Europei continuă și miercuri, 11 noiembrie, relatează Realitatea PLUS. Potrivit sursei citate, reprezentanții Moscovei, Kievului și Statelor Unite fac eforturi uriașe în Emiratele Arabe Unite pentru opri conflictul care a destabilizat Europa. Prima zi de negocieri s-a încheiat după 4 ore de discuții. În urma acesteia, emisarul special al lui Donald Trump a declarat că atât ucrainenii, cât și rușii, au arătat că sunt dispuși să facă demersuri importante pentru a obține pacea. Totodată, se vorbește chiar despre o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Printre variantele luate în calcul pentru o discuție față în față între cei doi lideri se numără Florida, unde luna viitoare va avea loc summitul G20.
Reprezentanții Statelor Unite, Rusiei și Ucrainei fac eforturi fără precedent ca să încheie războiul care a destabilizat Europa. Negocierile de la Abu Dhabi, la care au participat și emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au durat marți, 10 noiembrie, mai mult de 4 ore, relatează Realitatea PLUS.
Oficialii americani consideră că atât Kievul, cât și Moscova sunt dispuse să dea dovadă de o anumită flexibilitate pentru a rezolva problema teritoriilor. Totuși, Jared Kushner a scos în evidență faptul că ucrainenii și europenii sunt sceptici în privința intențiilor reale ale lui Vladimir Putin de a pune capăt războiului.
Îngrijorarea europenilor este aceea că rușii nu sunt cu adevărat pregătiți să facă pace. Din ceea ce am auzit eu și Steve (n.r. Witkoff) de la el (n.r. Vladimir Putin), credem cu tărie că e pregătit pentru pace în condițiile potrivite. Rușii pun aceleași întrebări în privința europenilor și ucrainenilor, dacă sunt pregătiți cu adevărat pentru pace.
Volodimir Zelenski a declarat că negocierile de la Abu Dhabi s-au axat asupra aspectelor umanitare ale conflictului, precum schimbul de prizonieri de război și repatrierea copiilor ucraineni din luați de Rusia. Totodată, Washingtonul are ca scop delimitarea unui cadru de securitate durabil pentru întreaga Europă, în parteneriat cu statele europene.
Statele Unite au propus în premieră stabilirea de garanții de securitate pentru Ucraina pe modelul Articolului 5 al NATO, propunere ce se apropie însă de liniile roșii trasate în trecut de Kremlin.
Și delegații ruși sunt optimiști în privința discuțiilor. Pe de altă parte, președintele Ucrainei este dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin în orice loc din afara Moscovei. Printre variantele menționate se numără Florida, luna viitoare, în marja summitului G20. O asemenea întâlnire rămâne însă o posibilitate, fără să fie anunțat un acord între părți, mai arată Realitatea PLUS.