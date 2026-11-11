Joe Biden, atacat cu cutii de lapte la Dublin. Poliția a arestat mai mulți protestatari - VIDEO

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 11 nov. 2026, 09:50

Fostul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, a fost întâmpinat cu proteste ostile în timpul unei vizite surpriză la Dublin, unde mai mulți manifestanți pro-palestinieni au aruncat în direcția sa cutii de lapte și alte obiecte. În urma incidentului, cel puțin două persoane au fost arestate

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