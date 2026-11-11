Joe Biden, atacat cu cutii de lapte la Dublin. Poliția a arestat mai mulți protestatari - VIDEO

Fostul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, a fost întâmpinat cu proteste ostile în timpul unei vizite surpriză la Dublin, unde mai mulți manifestanți pro-palestinieni au aruncat în direcția sa cutii de lapte și alte obiecte. În urma incidentului, cel puțin două persoane au fost arestate
Incidentul a avut loc în fața prestigioasei Universități Trinity College, unde Joe Biden participa alături de soția sa, Jill, la o ceremonie. Vizita nu fusese anunțată în prealabil, însă vestea prezenței fostului lider de la Casa Albă s-a răspândit rapid și a atras zeci de protestatari, scrie Irish Examiner.
Potrivit presei irlandeze, manifestanții au scandat „Aveți sânge pe mâini”, „Shame on you” („Rușine”) și „Genocide Joe”, acuzându-l pe Biden de susținerea politicilor Israelului în războiul din Gaza. În momentul în care fostul președinte american a părăsit campusul, protestul a degenerat, iar mai multe obiecte, inclusiv cutii de lapte, au fost aruncate către coloana sa oficială.
Agenții de securitate l-au protejat imediat pe Biden și l-au escortat către vehiculul care îl aștepta, în timp ce poliția irlandeză a intervenit pentru dispersarea mulțimii. Cel puțin doi protestatari au fost arestați în urma incidentelor.