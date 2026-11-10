Paul McCartney, avere de 1,4 miliarde de dolari. Afacerea care îi aduce bani

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 10 nov. 2026, 16:16

Paul McCartney a intrat oficial în clubul miliardarilor, cu o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes. La 84 de ani, fostul membru al trupei The Beatles ocupă locul al treilea în clasamentul celor mai bogați muzicieni din lume, după Jay-Z și Taylor Swift.

Distribuie articolul