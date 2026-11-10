Paul McCartney, avere de 1,4 miliarde de dolari. Afacerea care îi aduce bani

Paul McCartney a intrat oficial în clubul miliardarilor, cu o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes. La 84 de ani, fostul membru al trupei The Beatles ocupă locul al treilea în clasamentul celor mai bogați muzicieni din lume, după Jay-Z și Taylor Swift.
O mare parte din averea artistului nu provine însă doar din concerte sau din succesul pieselor lansate alături de The Beatles. În spatele veniturilor sale se află o afacere construită cu aproape șase decenii în urmă: MPL Communications, compania de editare muzicală pe care McCartney a înființat-o în 1969, cu puțin timp înainte de destrămarea formației.
MPL Communications, afacerea care îi aduce bani din muzică
Compania MPL Communications gestionează drepturile asupra propriului catalog muzical al lui McCartney, dar și asupra unor melodii și compoziții cumpărate de la alți artiști. De-a lungul anilor, muzicianul a investit în drepturi de autor care continuă să genereze venituri ori de câte ori piesele sunt difuzate, ascultate online sau interpretate în spectacole.
Printre achizițiile importante se numără catalogul muzical al lui Buddy Holly, partituri ale unor producții de pe Broadway și drepturi asupra unor cântece cunoscute de Crăciun. În portofoliul companiei se regăsesc inclusiv piese precum „Blue Suede Shoes”, „Blue Christmas” și „It's Beginning to Look a Lot Like Christmas”.
Forbes estimează că MPL Communications valorează cel puțin 250 de milioane de dolari și reprezintă cea mai importantă afacere a artistului.
Câți bani câștigă din catalogul The Beatles
McCartney obține venituri importante și din moștenirea muzicală a formației The Beatles. Holdingul Apple Corps, care administrează o parte dintre activitățile comerciale asociate trupei, generează peste 50 de milioane de dolari anual din streaming, vânzări de discuri și produse cu însemnele formației.
Paul McCartney, Ringo Starr și moștenitorii lui John Lennon și George Harrison primesc fiecare câte 25% din veniturile companiei. Forbes estimează că această participație valorează peste 150 de milioane de dolari pentru fiecare dintre ei.
În plus, McCartney încasează aproximativ 10 milioane de dolari anual din drepturile de autor pentru compozițiile The Beatles pe care le-a scris împreună cu John Lennon. Valoarea părții sale din aceste drepturi este estimată la cel puțin 200 de milioane de dolari.
Recuperarea controlului asupra drepturilor muzicale a fost un proces îndelungat. În anii 1980, catalogul care cuprindea numeroase cântece Lennon-McCartney a ajuns în proprietatea lui Michael Jackson, după ce acesta a cumpărat compania ATV Music. McCartney a purtat ulterior negocieri și lupte juridice pentru a-și recâștiga drepturile asupra compozițiilor sale.
Turneele, proprietățile și colecția de artă îi completează averea
Deși drepturile muzicale îi asigură venituri și în perioadele în care nu susține concerte, turneele au contribuit substanțial la acumularea averii. Între 2022 și 2025, McCartney a susținut 79 de spectacole în cadrul turneului „Got Back”.
Averea estimată de Forbes include și proprietăți imobiliare din Marea Britanie și din zona Hamptons, în Statele Unite, precum și o colecție de artă în care se găsesc lucrări semnate de Pablo Picasso și René Magritte.
McCartney nu s-a retras din muzică. În mai 2026, a lansat albumul solo „The Boys of Dungeon Lane”, iar activitatea sa artistică a continuat și după împlinirea vârstei de 84 de ani.
Potrivit estimării Forbes, cu 1,4 miliarde de dolari, Paul McCartney este al treilea cel mai bogat muzician din lume. Jay-Z conduce clasamentul, cu aproximativ 2,8 miliarde de dolari, urmat de Taylor Swift, cu o avere estimată la două miliarde de dolari.