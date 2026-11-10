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Românii Rambo, Elvis, Manix și Martinelli, condamnați la închisoare pentru furturi din buzunare în Malta

Rambo si Elvis (colaj, foto; Profimedia)

Rambo si Elvis (colaj, foto; Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat10 nov. 2026, 11:10
Actualizat10 nov. 2026, 13:23
SursăRealitatea.Net, rador

Patru cetățeni români au fost condamnați la închisoare după ce au recunoscut o serie de furturi din buzunare comise în Valletta în doar patru zile. Ceea ce le-a atas atenția polițiștilot și jurnaliștilor au fost prenumele celor patru: Rambo, Elvis, Manix și Martinelli.

Elvis Adir, în vârstă de 25 de ani, și Florin Rambo Mamolescu, de 28 de ani, au fost condamnați fiecare la câte trei ani și patru luni de închisoare, în timp ce Martinelli Bruno Adir, de 18 ani, și Manix Baboi, de 21 de ani, au primit pedepse de câte trei ani de închisoare, scrie Malta Today, citată de Rador.

Cei patru bărbați au pledat vinovați pentru furturi, iar în momentul pronunțării sentințelor, unul dintre condamnați a izbucnit în plâns și a început să vorbească în română în sala de judecată. Mai târziu, acesta a putut fi auzit plângând și țipând în afara sălii de judecată.

Polițiștii i-au identificat inițial pe imaginile obținute de camerele de supraveghere, după care i-au depistat pe stradă, unde acționau în grupuri de câte doi.

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