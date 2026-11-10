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Extern· 1 min citire
Românii Rambo, Elvis, Manix și Martinelli, condamnați la închisoare pentru furturi din buzunare în Malta
Rambo si Elvis (colaj, foto; Profimedia)
Publicat10 nov. 2026, 11:10
Actualizat10 nov. 2026, 13:23
SursăRealitatea.Net, rador
Patru cetățeni români au fost condamnați la închisoare după ce au recunoscut o serie de furturi din buzunare comise în Valletta în doar patru zile. Ceea ce le-a atas atenția polițiștilot și jurnaliștilor au fost prenumele celor patru: Rambo, Elvis, Manix și Martinelli.
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