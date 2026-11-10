Mărturii cutremurătoare după tragedia de pe autostrada din Bulgaria. Asistentă: „Oamenii țipau între resturi. Acum e liniște pentru că sunt morți”

O asistentă medicală care a supraviețuit tragediei de pe autostrada „Trakia” din Bulgaria a descris scene de coșmar: peste tot erau oameni răniți sau decedați, iar cei care se grăbeau să acorde ajutor nu știau unde să intervină mai întâi. Atenție, urmează descrieri și imagini cu un puternic impact emoțional, în special asupra minorilor.
Asistentă medicală la spitalul „Inimă și Creier” din Burgas, a vorbit în exclusivitate pentru publicația bulgară Trud News despre momentele dramatice trăite după accidentul produs în dimineața zilei de 10 noiembrie pe autostrada Trakia.
Deși a scăpat fără răni, spune că imaginile văzute la locul dezastrului o vor urmări toată viața.
Este imposibil să descriu ce se întâmplă aici. Oamenii țipau, blocați sub camioane. Acum (în momentul relatării - n.r.) nu se mai aude nimic pentru că nu sunt în viață. Conștiința mea nu-mi permite să fotografiez unele dintre scene. Sunt oameni morți în șanțuri. Sunt și oameni care au murit pe loc, în mașini, a declarat asistenta pentru Trud News.
Potrivit mărturiei sale, printre răniți se află copii, pensionari și cadre medicale. Un medic pediatru de la Spitalul „Sfânta Anastasia” din Burgas ar fi fost grav rănit în accident.
Sunt copii răniți, sunt pensionari răniți. Adulții călătoreau cu un autobuz cu înmatriculare Pleven. Erau într-o excursie. Nu știu dacă există victime printre ei. Nu este nimeni să-i scoată, este de nedescris de înfricoșător aici, a povestit Teodora Kirilova.
Asistenta susține că numeroși supraviețuitori se aflau în stare de șoc, iar intervenția echipajelor de urgență a fost îngreunată de amploarea dezastrului.
„Abia la o oră după reacția în lanț au apărut ambulanțe și mașini de pompieri, precum și vehicule guvernamentale cu canistre albastre”, a adăugat aceasta.