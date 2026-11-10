Mărturii cutremurătoare după tragedia de pe autostrada din Bulgaria. Asistentă: „Oamenii țipau între resturi. Acum e liniște pentru că sunt morți”

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 10 nov. 2026, 13:06

O asistentă medicală care a supraviețuit tragediei de pe autostrada „Trakia” din Bulgaria a descris scene de coșmar: peste tot erau oameni răniți sau decedați, iar cei care se grăbeau să acorde ajutor nu știau unde să intervină mai întâi. Atenție, urmează descrieri și imagini cu un puternic impact emoțional, în special asupra minorilor.

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