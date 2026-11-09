Cine este Alice Huang, chinezoaica suspectată că l-ar fi spionat pe șeful Nvidia. Legături cu o companie investigată pentru trafic de cipuri
Alice Huang și Jensen Huang / Sursa foto - New York Times
Numele lui Alice Huang, cunoscută și sub identitatea Huang Le, a ajuns în atenția presei internaționale după apariția unor informații potrivit cărora aceasta ar fi fost recrutată de autoritățile de la Beijing pentru a-l spiona pe Jensen Huang, directorul general al Nvidia. Chinezoaica ar fi ocupat o funcție importantă în cadrul unei companii de centre de date din Singapore și ar fi avut acces la cercuri influente din industria semiconductorilor. În jurul său au apărut și informații despre o presupusă relație personală cu șeful gigantului american.
Informațiile au fost prezentate de publicații precum The New York Times și The Wall Street Journal, iar agenția AFP a încercat să reconstituie profilul femeii și legăturile sale profesionale. O parte dintre date nu au putut fi verificate independent.
Cine este Alice Huang, femeia aflată în centrul suspiciunilor de spionaj
Potrivit unei investigații publicate de The New York Times, Alice Huang ar fi fost identificată de autoritățile americane drept o persoană recrutată de Beijing pentru a obține informații despre Jensen Huang, conducătorul Nvidia, una dintre cele mai valoroase companii din lume.
Deși au același nume de familie, cei doi nu sunt rude, arată news.ro. Femeia ar avea cunoștințe solide de limba engleză și relații în mediile de conducere ale industriei cipurilor destinate inteligenței artificiale, un domeniu considerat strategic atât de Washington, cât și de Beijing.
Competiția dintre Statele Unite și China pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale a devenit una dintre cele mai importante confruntări tehnologice și economice la nivel mondial. Cipurile performante produse de Nvidia sunt esențiale pentru dezvoltarea și operarea sistemelor avansate de inteligență artificială, inclusiv a celor cu posibile utilizări militare.
O căutare în surse online în limba chineză oferă câteva informații despre parcursul profesional atribuit lui Alice Huang. Aceasta ar fi lucrat pentru banca HSBC și ar fi avut experiență în presă, la televiziunea de stat CCTV și la postul Hunan TV.
Totuși, AFP precizează că nu a putut confirma autenticitatea profilului identificat într-o bază de date chineză dedicată fondurilor de investiții și nici identitatea persoanei care l-a publicat.
Ce legătură ar fi avut Alice Huang cu șeful Nvidia
În paralel cu suspiciunile de spionaj, în spațiul public au apărut informații despre o presupusă relație apropiată între Alice Huang și Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani.
Într-un mesaj transmis angajaților duminică, șeful Nvidia s-ar fi declarat „profund îndurerat” pentru faptul că a fost „infidel” față de soția sa. Acesta nu ar fi dezvăluit însă identitatea femeii la care se referea și nu ar fi făcut o legătură publică între presupusa relație și acuzațiile de spionaj.
Mai multe fotografii și înregistrări video au alimentat speculațiile privind apropierea dintre cei doi.
Într-o imagine realizată în 2024, la un eveniment din industria tehnologiei și publicată pe LinkedIn, Jensen Huang apare așezat lângă o femeie îmbrăcată în roz, cu părul lung și bijuterii vizibile. Aceasta ar putea fi Alice Huang, însă identitatea sa nu este confirmată oficial.
Un an mai târziu, cei doi ar fi participat la o cină organizată de directorul Nvidia într-un restaurant chinezesc din Taipei, în timpul evenimentului Computex, una dintre cele mai importante reuniuni internaționale dedicate tehnologiei.
Imaginile surprinse de jurnaliști în exteriorul localului arată că Jensen Huang se afla la masă alături de o femeie îmbrăcată în roz, despre care s-a presupus că ar fi aceeași persoană.
Într-o transmisie video a evenimentului, directorul Nvidia apare cu brațul în jurul femeii, care îl sărută pe obraz. Ulterior, aceasta ar fi fost surprinsă în timp ce îl atingea pe spate, iar cei doi ar fi plecat de la restaurant în aceeași mașină.
Ce este Megaspeed International și ce rol ar fi avut Alice Huang
Un alt element important al investigației îl reprezintă Megaspeed International, o companie cu sediul în Singapore, specializată în infrastructură pentru centre de date.
Potrivit informațiilor publicate de The New York Times și The Wall Street Journal, Alice Huang ar fi ocupat o funcție de conducere în cadrul acestei societăți. Compania închiriază infrastructură tehnologică altor firme care au nevoie de resurse pentru antrenarea și funcționarea sistemelor de inteligență artificială.
Pe propriul site, Megaspeed se prezintă drept un partener comercial important al diviziei de cloud computing a Nvidia în regiunea Asia-Pacific.
Informațiile publicate pe LinkedIn indică o structură relativ restrânsă a companiei, cu un număr declarat de doi până la zece angajați și aproximativ 25 de membri asociați. Megaspeed ar avea birouri în Singapore, Malaezia și Indonezia.
AFP a încercat să contacteze compania folosind numărul de telefon afișat pe site, însă persoana care a răspuns a afirmat că nu cunoaște societatea și că numărul aparține unei locuințe.
Documentele disponibile pe platforma guvernamentală din Singapore arată că firma a purtat anterior numele 7Road International. Această denumire ar putea indica o legătură cu 7Road, o companie chineză din industria jocurilor video.
Megaspeed, suspectată că ar fi redirecționat cipuri Nvidia către China
Suspiciunile care vizează compania din Singapore nu se limitează la presupusa activitate de spionaj. Potrivit informațiilor publicate de The New York Times, autoritățile americane investigau Megaspeed încă din 2024, existând bănuieli că societatea ar fi redirecționat procesoare Nvidia către China.
Statele Unite au impus restricții stricte privind exportul către China al celor mai performante cipuri de inteligență artificială, invocând considerente de securitate națională și dorința de a-și menține avantajul tehnologic.
În acest context, orice posibilă modalitate de transfer al procesoarelor către companii sau entități chineze a devenit o chestiune de interes pentru autoritățile americane.
Și autoritățile din Singapore ar fi verificat activitatea Megaspeed. Potrivit informațiilor atribuite publicației americane, Alice Huang ar fi fost audiată în 2025 în cadrul acestor verificări. Bloomberg a relatat, de asemenea, despre investigații desfășurate în Singapore în legătură cu presupuse operațiuni de introducere ilegală în China a unor cipuri Nvidia.
În decembrie 2025, Megaspeed a respins acuzațiile prezentate de Bloomberg, susținând că materialul publicației conținea informații înșelătoare și insinuări nefondate. Compania a negat în special orice posibilă implicare în transferuri ilegale de procesoare.
AFP a solicitat un punct de vedere din partea poliției și a Ministerului de Interne din Singapore, însă instituțiile nu au oferit imediat un răspuns.
Reacția Beijingului la acuzațiile de spionaj
Acuzațiile privind presupusa implicare a Chinei într-o operațiune de spionaj care l-ar fi vizat pe Jensen Huang au fost respinse de Beijing.
Cazul apare într-un moment în care relațiile dintre Washington și Beijing sunt marcate de tensiuni comerciale și tehnologice, iar accesul la cipurile avansate de inteligență artificială reprezintă un punct sensibil.
Deocamdată, informațiile despre rolul lui Alice Huang și presupusele sale legături cu autoritățile chineze provin din relatări de presă și surse citate de publicațiile internaționale. Unele dintre detaliile referitoare la identitatea și activitatea sa profesională nu au putut fi confirmate independent de AFP, iar acuzațiile privind spionajul și transferurile ilegale de cipuri trebuie tratate ca suspiciuni, nu ca fapte dovedite.
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