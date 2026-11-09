Cine este Alice Huang, chinezoaica suspectată că l-ar fi spionat pe șeful Nvidia. Legături cu o companie investigată pentru trafic de cipuri

Publicat 9 nov. 2026, 20:36 Actualizat 9 nov. 2026, 20:37

Numele lui Alice Huang, cunoscută și sub identitatea Huang Le, a ajuns în atenția presei internaționale după apariția unor informații potrivit cărora aceasta ar fi fost recrutată de autoritățile de la Beijing pentru a-l spiona pe Jensen Huang, directorul general al Nvidia. Chinezoaica ar fi ocupat o funcție importantă în cadrul unei companii de centre de date din Singapore și ar fi avut acces la cercuri influente din industria semiconductorilor. În jurul său au apărut și informații despre o presupusă relație personală cu șeful gigantului american.

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