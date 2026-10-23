Pentagonul pregătește un program secret de spionaj pentru confruntarea economică cu China

Pentagonul intenționează să își extindă capacitățile de spionaj printr-un program secret destinat confruntării economice cu China și cu alți competitori ai Statelor Unite, potrivit Washington Post. Inițiativa ar presupune folosirea unor agenți care să opereze sub identități de antreprenori sau angajați din mediul privat, fără legături vizibile cu administrația americană.
Noul program se află în faza de planificare și nu este încă operațional, au precizat surse familiarizate cu proiectul, citate de publicația americană. Acestea au discutat sub protecția anonimatului, din cauza caracterului sensibil al inițiativei.
Agenți sub identități din mediul de afaceri
Potrivit informațiilor prezentate de Washington Post, Pentagonul urmărește dezvoltarea unei rețele de agenți fără acoperire oficială, cunoscuți în limbajul serviciilor de informații sub denumirea NOC, de la „Non-Official Cover”.
Aceștia ar acționa sub identități din sectorul privat, prezentându-se drept antreprenori sau angajați ai unor companii. Activitatea lor nu ar avea o asociere aparentă cu guvernul Statelor Unite.
Proiectul ar reprezenta o componentă secretă a eforturilor Pentagonului în domeniul războiului economic, într-un context în care Washingtonul folosește tot mai multe instrumente economice în competiția cu rivalii săi.
Tom Rakusan, fost responsabil de operațiuni al CIA, ar superviza programul
Inițiativa ar urma să se desfășoare sub supravegherea lui Tom Rakusan, un veteran cu 39 de ani de activitate în CIA. Potrivit surselor citate de Washington Post, acesta lucrează în prezent în calitate de consilier principal al lui Steve Feinberg, adjunctul secretarului american al apărării.
Rakusan s-a retras din CIA în 2021. În 2017, a ajuns în funcția de director adjunct pentru operațiuni, poziție din care coordona activitățile de spionaj ale agenției. Ulterior, a condus răspunsul CIA la ingerințele Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016, potrivit relatării.
La pregătirea noului program ar participa specialiști din mai multe ramuri ale forțelor armate, reprezentanți ai biroului subsecretarului apărării pentru informații și securitate, precum și foști angajați ai CIA.
Competiția economică, parte a strategiei administrației Trump
Planurile Pentagonului se înscriu în strategia mai amplă a administrației Trump, care a făcut din confruntarea economică un instrument important al politicii sale, notează Washington Post.
Printre măsurile adoptate se numără introducerea de taxe vamale și restricții la export, investițiile în resurse și tehnologii americane considerate critice și colaborarea cu sectorul privat pentru consolidarea industriei de apărare.
În paralel, administrația a acordat prioritate informațiilor sensibile din domeniul economic, în cadrul competiției cu China și cu alți rivali ai Statelor Unite.