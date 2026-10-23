Pentagonul pregătește un program secret de spionaj pentru confruntarea economică cu China

Scris de Darius Stănescu Publicat: 23 oct. 2026, 10:56

Pentagonul intenționează să își extindă capacitățile de spionaj printr-un program secret destinat confruntării economice cu China și cu alți competitori ai Statelor Unite, potrivit Washington Post. Inițiativa ar presupune folosirea unor agenți care să opereze sub identități de antreprenori sau angajați din mediul privat, fără legături vizibile cu administrația americană.

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