Un pianist de pe un vas de croazieră a supraviețuit aproape 9 ore în apă. Salvare miraculoasă în Oceanul Pacific

Publicat 9 nov. 2026, 14:04 Actualizat 9 nov. 2026, 14:07

Un pianist care lucra la bordul navei de croazieră „Ovation of the Seas”, aparținând companiei Royal Caribbean, a fost salvat după ce a petrecut aproximativ nouă ore în apele Oceanului Pacific. Bărbatul a fost descoperit de doi pescari la aproximativ 32 de kilometri de țărm, și - din primele informații- are șanse să supraviețuiască. Incidentul este investigat de Garda de Coastă a SUA, care încearcă să stabilească în ce împrejurări a căzut acesta peste bord, relatează The Guardian.

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