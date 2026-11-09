Un pianist de pe un vas de croazieră a supraviețuit aproape 9 ore în apă. Salvare miraculoasă în Oceanul Pacific

Un pianist care lucra la bordul navei de croazieră „Ovation of the Seas”, aparținând companiei Royal Caribbean, a fost salvat după ce a petrecut aproximativ nouă ore în apele Oceanului Pacific. Bărbatul a fost descoperit de doi pescari la aproximativ 32 de kilometri de țărm, și - din primele informații- are șanse să supraviețuiască. Incidentul este investigat de Garda de Coastă a SUA, care încearcă să stabilească în ce împrejurări a căzut acesta peste bord, relatează The Guardian.
Potrivit publicației The Guardian, bărbatul a fost găsit vineri, 6 noiembrie, în apropierea Insulei Catalina, de Sean Norton și Grant Garrett, doi pescari care se întorceau cu barca după o partidă de pescuit.
Cei doi au observat o persoană în apă în jurul prânzului și au intervenit imediat pentru a o salva.
Pescarii l-au adus pe bărbat la bord, iar după ce și-a revenit, acesta le-a spus că este pianist pe nava de croazieră „Ovation of the Seas”, care are 14 punți și aparține companiei Royal Caribbean.
Cum a reușit pianistul să supraviețuiască aproape 9 ore în ocean
După salvarea bărbatului, echipajul ambarcațiunii de pescuit a transmis un apel maritim de urgență. Salvatorii din Newport Beach au intervenit ulterior și i-au acordat asistență bărbatului.
Potrivit șefului de batalion Adam Yacenda, citat de CBS News, pianistul a fost găsit la o distanță de aproximativ 15-20 de mile (24-32 de kilometri) de coastă, practic în largul oceanului. În ciuda perioadei îndelungate petrecute în apă, temperatura relativ ridicată a oceanului ar fi contribuit la supraviețuirea sa.
Pescarul Sean Norton estimează că bărbatul a stat în apă aproximativ 9 ore, în condițiile în care temperatura acesteia era de circa 24 grade Celsius.
Garda de Coastă investighează cum a căzut bărbatul peste bord
Imediat după operațiunea de salvare, pianistul a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Garda de Coastă a SUA investighează în prezent circumstanțele în care acesta a ajuns în apă și modul în care a căzut peste bordul navei de croazieră.
Compania Royal Caribbean a confirmat incidentul și a transmis că îi oferă sprijin angajatului după experiența traumatizantă prin care a trecut. Deocamdată, autoritățile nu au făcut publice concluziile anchetei privind împrejurările în care membrul echipajului a ajuns în Oceanul Pacific.