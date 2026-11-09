Scandal pe piața auto. Cel mai mare constructor chinez, acuzat că a furat și copiat schițele celui mai cunoscut brand auto britanic

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 nov. 2026, 12:16

Scandal pe piața auto internațională, unde cel mai mare constructor de mașini din China, BYD, este acuzat că a furat schițele de la Jaguar-Land Rover și a copiat modelele constructorului britanic deținut de indeienii de la Tata Motors.

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