Scandal pe piața auto. Cel mai mare constructor chinez, acuzat că a furat și copiat schițele celui mai cunoscut brand auto britanic
Chinezii, acuzață că fură schițe de mașini. Foto/Profimedia
Scandal pe piața auto internațională, unde cel mai mare constructor de mașini din China, BYD, este acuzat că a furat schițele de la Jaguar-Land Rover și a copiat modelele constructorului britanic deținut de indeienii de la Tata Motors.
Birourile producătorului auto chinez BYD din Olanda au fost percheziționate în cadrul unei dispute juridice cu Jaguar Land Rover (JLR), compania britanică suspectând că rivalul asiatic ar fi copiat tehnologii și elemente de design asociate celebrului SUV Land Rover Defender. În urma operațiunii, desfășurate în luna august, au fost ridicate documente și înregistrări digitale care ar putea fi folosite ca probe într-un proces aflat pe rolul unei instanțe din Haga.
Potrivit informațiilor publicate de cotidianul britanic The Guardian, perchezițiile au avut loc la sediile BYD din Schiedam și Hoofddorp, în baza unei autorizări judecătorești solicitate în numele Jaguar Land Rover. Compania britanică încearcă să obțină probe care să susțină suspiciunile privind o posibilă încălcare a drepturilor sale de proprietate intelectuală.
Disputa vizează în special SUV-ul BYD Ti7, un model plug-in hybrid cu șapte locuri, despre care Jaguar Land Rover consideră că prezintă asemănări cu Land Rover Defender și ar putea încorpora tehnologii dezvoltate pentru modelul britanic.
BYD Ti7, comparat cu Land Rover Defender. Ce suspiciuni are producătorul britanic
Modelul BYD Ti7 a atras atenția prin designul său angular și aspectul robust, caracteristici care au dus la comparații cu celebrul Land Rover Defender. SUV-ul a fost lansat în China în septembrie anul trecut, iar producătorul chinez pregătește extinderea comercializării sale pe piețele europene.
Asemănările dintre cele două vehicule au fost remarcate și de publicații de specialitate din industria auto. Revista BBC Top Gear Magazine a descris modelul chinezesc drept o copie a Defenderului, referindu-se la asemănările de design.
Suspiciunile Jaguar Land Rover ar merge însă dincolo de aspectul exterior. Potrivit informațiilor publicate de The Sunday Times și preluate de The Guardian, compania britanică suspectează că BYD ar fi utilizat tehnici de inginerie inversă pentru a reproduce anumite tehnologii asociate modelului Defender.
Prin urmare, demersul juridic urmărește și obținerea unor documente și date digitale care ar putea clarifica modul în care a fost dezvoltat SUV-ul producătorului chinez.
Până în prezent, acuzațiile nu au fost stabilite definitiv de o instanță, iar disputa juridică este în desfășurare.
Cât costă SUV-ul BYD comparativ cu Land Rover Defender
Unul dintre avantajele comerciale ale modelului BYD Ti7 este prețul semnificativ mai mic decât cel al SUV-ului britanic.
Potrivit informațiilor prezentate de publicația britanică, BYD Ti7 urma să fie lansat pe piața din Marea Britanie în luna ianuarie, la un preț de 47.995 de lire sterline.
Prin comparație, versiunea Land Rover Defender 110 cu șapte locuri pornește de la aproximativ 68.465 de lire sterline. Diferența depășește astfel 20.000 de lire sterline.
Producătorul chinez își promovează SUV-ul drept un vehicul cu design impunător, linii angulare și o construcție robustă, adresat cumpărătorilor interesați de automobile din această categorie.
Jaguar Land Rover a mai câștigat un proces pentru copierea modelelor sale
Nu este prima dată când Jaguar Land Rover ajunge în instanță într-un conflict legat de presupusa copiere a modelelor sale de către producători auto chinezi.
În 2019, compania britanică a obținut o victorie juridică împotriva producătorului Jiangling Motor Corporation, după un litigiu care a durat trei ani. Procesul a vizat modelul Landwind X7, considerat o copie a SUV-ului Range Rover Evoque.
În urma deciziei instanței, comercializarea modelului Landwind X7 a fost oprită.
În același timp, Jaguar Land Rover a dezvoltat și parteneriate cu producători chinezi. În 2012, compania a încheiat o colaborare cu Chery, iar ulterior cele două firme au convenit inclusiv asupra utilizării licenței pentru marca Freelander, care urmează să revină pe piață sub forma unui vehicul electric.
Producătorii auto chinezi câștigă tot mai mult teren în Marea Britanie
Disputa dintre BYD și Jaguar Land Rover apare într-un moment în care mărcile auto chinezești își consolidează prezența pe piața britanică, unde prețurile competitive și oferta tot mai diversificată atrag un număr tot mai mare de cumpărători.
Un alt exemplu este marca Jaecoo, deținută de grupul Chery, ale cărei modele au fost comparate cu SUV-urile Range Rover. Unul dintre automobile a primit chiar supranumele ironic de „Temu Range Rover”, ca urmare a asemănărilor de design și a diferenței de preț.
Potrivit datelor Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), modelul Jaecoo a înregistrat 10.813 înmatriculări în Marea Britanie în luna octombrie, devenind cel mai bine vândut autoturism al lunii, conform informațiilor citate de presa britanică. Cota sa de piață a crescut de la 2,07% la 4,30%.
În schimb, Jaguar Land Rover se confruntă cu o concurență tot mai puternică. Compania a raportat vânzări de 43.300 de vehicule către clienții finali în trimestrul al treilea, comparativ cu 47.196 în aceeași perioadă a anului precedent.
În cazul modelului Defender, vânzările au ajuns la 29.500 de unități în perioada iulie-septembrie, față de 25.370 în intervalul similar al anului trecut.
Disputa dintre BYD și Jaguar Land Rover ar putea deveni un caz important pentru industria auto, în contextul concurenței tot mai intense dintre producătorii europeni și cei asiatici. Decizia instanței din Haga va clarifica dacă există suficiente probe pentru susținerea acuzațiilor privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.
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