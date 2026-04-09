Ceea ce trebuia să fie perla coroanei pentru expansiunea chineză în Europa — prima fabrică auto BYD de pe continent — s-a transformat rapid într-un focar de acuzații grave privind încălcarea drepturilor omului. Un raport cutremurător publicat de organizația China Labor Watch (CLW) scoate la lumină condiții de muncă ce amintesc de epocile cele mai negre ale industrializării, deghizate sub eticheta „sclaviei moderne”.

Regim de lucru inuman: 14 ore pe zi, fără pauze sau plată suplimentară

Investigația, bazată pe mărturiile a peste 50 de muncitori aduși direct din China, descrie un scenariu de coșmar. Oamenii erau forțați să muncească șapte zile din șapte, cu ture epuizante de până la 14 ore zilnic. Pauzele erau reduse strict la timpul necesar pentru a mânca, iar conceptul de „plată suplimentară” pur și simplu nu exista.

Mai revoltător este faptul că muncitorii erau instruiți de superiori să mintă inspectorii de muncă în cazul unor controale, pentru a ascunde programul real care depășește cu mult normele legale din Uniunea Europeană.

Capcana vizelor și șantajul financiar

Mecanismul de control asupra angajaților a fost unul calculat pentru a-i lăsa fără apărare:

Vize de afaceri în loc de muncă: Muncitorii nu au fost aduși cu forme legale de muncă, ci pe vize de afaceri, fapt ce i-a lăsat complet în afara sistemului de protecție socială sau de sănătate.

Salarii blocate: Plata banilor se făcea cu întârzieri de până la trei luni, transformând salariul într-o pârghie de șantaj.

Taxe de recrutare nerambursabile: Pentru a ajunge în Ungaria, mulți au plătit sume enorme în avans, bani pe care i-ar fi pierdut instantaneu dacă ar fi încercat să părăsească șantierul.

Strategia negării: Rețeaua opacă de subcontractori

Cum reușește un gigant de talia BYD să se spele pe mâini de astfel de abuzuri? Răspunsul stă într-o pânză de păianjen formată din intermediari. Muncitorii nu sunt angajați direct de firma chineză, ci de subcontractori obscuri. Această structură le permite avocaților companiei să invoce „lipsa de control direct”, o tactică juridică menită să protejeze imaginea brandului în timp ce profită de pe urma muncii forțate.

Un precedent periculos și un test pentru Europa

Acuzațiile din Ungaria nu sunt un incident izolat. Doar anul trecut, în 2025, BYD a ajuns pe „lista neagră” în Brazilia din motive identice, fiind acuzată în justiție tot pentru condiții de sclavie modernă.

Situația de la Szeged (Ungaria) reprezintă acum un test de integritate pentru autoritățile europene. Întrebarea care rămâne pe buzele tuturor este dacă standardele de muncă din UE sunt cu adevărat universale sau dacă, în fața unor investiții de miliarde de euro, Europa este dispusă să închidă ochii la exportul de practici abuzive din China.