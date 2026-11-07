Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei”, detalii-bombă după ce a fost dată în urmărire pentru droguri. Cine o ajuta pe Andreea?

Noi detalii explozive ies la iveală în cazul Andreei Pirui, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei”, dată în urmărire generală după ce a fost arestată în lipsă într-un dosar de trafic de droguri. Potrivit Realitatea Plus, femeia ar fi fost sprijinită inclusiv de propriul soț, aflat în închisoare pentru aceeași infracțiune. Mai mult, la mai puțin de două luni de la nuntă, cei doi ar fi ajuns deja în pragul divorțului.
Cazul care a șocat lumea mondenă și comunitatea online capătă noi dimensiuni. Soțul Andreei Pirui, Sorin Pirui, execută o pedeapsă în Penitenciarul Aiud din anul 2025, după ce a fost condamnat într-un dosar de trafic de droguri, alături de unul dintre cumnații săi.
Potrivit informațiilor vehiculate în presă, bărbatul ar fi continuat să o sprijine pe fosta concurentă de la show-ul matrimonial în activitățile investigate de anchetatori, în ciuda faptului că se afla în detenție.
Fostă concurentă de la "Puterea Dragostei", dată în urmărire națională într-un dosar de trafic cu droguri
Problemele lui Sorin Pirui nu s-ar fi limitat însă la condamnarea pentru trafic de droguri. Acesta a fost sancționat disciplinar în septembrie 2025, după ce gardienii ar fi descoperit în urma unei percheziții efectuate în celulă o baterie de telefon și un cablu USB, obiecte interzise în penitenciar.
În ciuda situației juridice complicate, Sorin și Andreea Pirui și-au oficializat relația în urmă cu aproximativ două luni. Autoritățile au aprobat participarea deținutului la ceremonie, însă mariajul pare să fi avut o durată foarte scurtă.
Surse citate de presa mondenă susțin că fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” ar fi decis deja să pună capăt căsniciei, pe fondul problemelor tot mai grave cu legea.
Între timp, situația juridică a Andreei Pirui s-a complicat considerabil. Aceasta a fost dată în urmărire generală după emiterea unui mandat de arestare în lipsă într-un dosar ce vizează trafic de droguri. Autoritățile continuă demersurile pentru localizarea acesteia și punerea în executare a mandatului.
Ancheta este în desfășurare, iar toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă.