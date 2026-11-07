Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei”, detalii-bombă după ce a fost dată în urmărire pentru droguri. Cine o ajuta pe Andreea?

Publicat 7 nov. 2026, 07:40 Actualizat 7 nov. 2026, 07:56

Noi detalii explozive ies la iveală în cazul Andreei Pirui, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei”, dată în urmărire generală după ce a fost arestată în lipsă într-un dosar de trafic de droguri. Potrivit Realitatea Plus, femeia ar fi fost sprijinită inclusiv de propriul soț, aflat în închisoare pentru aceeași infracțiune. Mai mult, la mai puțin de două luni de la nuntă, cei doi ar fi ajuns deja în pragul divorțului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre vedetădroguriurmarirepolitie