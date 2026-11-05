Dezvăluiri-bombă din rechizitoriul în dosarul Bogos. Ce le-a spus Ilie Bolojan procurorilor DNA?

Publicat 5 nov. 2026, 10:25 Actualizat 5 nov. 2026, 11:20 Sursă Realitatea PLUS

Realitatea Plus a obținut în exclusivitate rechizitoriul DNA din dosarul care îi vizează pe trezorierul PNL și pe secretarul adjunct al Guvernului, trimiși în judecată alături de omul de afaceri Fănel Bogos. Documentul, care însumează aproximativ 250 de pagini, descrie în detaliu întâlnirile dintre fostul premier Ilie Bolojan și omul de afaceri, precum și mecanismul prin care, potrivit procurorilor, cei doi lideri liberali ar fi încercat să influențeze schimbarea lui Mihai Ponea din funcția de șef al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

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