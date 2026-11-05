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ExclusivJustitie· 3 min citire

Dezvăluiri-bombă din rechizitoriul în dosarul Bogos. Ce le-a spus Ilie Bolojan procurorilor DNA?

Omul de afaceri Fănel Bogos

Omul de afaceri Fănel Bogos

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 nov. 2026, 10:25
Actualizat5 nov. 2026, 11:20
SursăRealitatea PLUS

Realitatea Plus a obținut în exclusivitate rechizitoriul DNA din dosarul care îi vizează pe trezorierul PNL și pe secretarul adjunct al Guvernului, trimiși în judecată alături de omul de afaceri Fănel Bogos. Documentul, care însumează aproximativ 250 de pagini, descrie în detaliu întâlnirile dintre fostul premier Ilie Bolojan și omul de afaceri, precum și mecanismul prin care, potrivit procurorilor, cei doi lideri liberali ar fi încercat să influențeze schimbarea lui Mihai Ponea din funcția de șef al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

Fostul premier Ilie Bolojan le-ar fi declarat anchetatorilor că a primit de la fostul președinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, un mesaj prin care era anunțat că trebuie să îi fie prezentată o persoană care urma să candideze la o funcție din partea PNL, însă la întâlnire s-ar fi discutat despre altceva. Informația apare în rechizitoriul de peste 250 de pagini din dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos este inculpat, potrivit jurnalistei Realitatea Plus, Raluca Țicmeanu.

Ce a declarat Bolojan în fața anchetatorilor

Întrebat despre întâlnirile cu omul de afaceri Fănel Bogos, Ilie Bolojan a spus că a discutat cu acesta despre problemele pe care le întâmpina cu șeful SPSA Vaslui, nu despre o candidatură, așa cum îi transmisese liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu. Potrivit rechizitoriului, el s-ar fi arătat deranjat de situație și ar fi formulat rezerve în privința discuției.

Rechizitoriul descrie, în stenograme, și modul în care trezorierul PNL și secretarul general adjunct al Guvernului schimbau sau doreau să schimbe persoane din funcții, susțin anchetatorii.

Cu ocazia audierii, martorul Bolojan Ilie a confirmat faptul că Barbu Mihai i-a spus că vrea să îl cunoască un domn care ar dori să candideze la funcția de primar într-o localitate. [...]

Martorul Bolojan Ilie a susținut că nu i-au fost prezentate sesizări făcute de S.C. Vanbet S.R.L. sau Bogos Fănel împotriva A.N.S.V.S.A. și nu au fost situații în care Barbu Mihai să fi inițiat o formă de presiune asupra sa sau să îi fi condiționat sprijinul politic.

Martorul a mai arătat că nu a fost informat de Barbu Mihai despre intenția acestuia de a schimba din funcții anumite persoane la nivelul județului Vaslui. [...]

Totodată, Bolojan Ilie a precizat că nu-și amintește dacă a discutat cu Barbu Mihai sau cu Trăilă Cristina despre activitatea lui Bociu Alexandru Nicolae.

potrivit rechizitoriului procurorilor, citat de Realitatea Plus.

Alimente pentru liberalii din Vaslui

Unul dintre episoadele concrete din dosar este o întâlnire a liberalilor din Vaslui, organizată în Maramureș, care ar fi fost aprovizionată de Fănel Bogos. Procurorii urmăresc traseul alimentelor, de la comanda dată de Bogos până la transport și consum. Potrivit anchetatorilor, produsele reprezentau o contraprestație pentru folosirea influenței politice de către Mihai Barbu.

Produsele alimentare ridicate de martorul Pîrlog George de la ferma inculpatului Bogos Fănel [...] destinare evenimentului organizat de președintele PNL Vaslui, Barbu Mihai [...] reprezintă o contraprestație pentru modalitatea în care inculpatul Barbu Mihai și-a folosit funcția de președinte la PNL Vaslui, organizând întâlnirea dintre premierul României și inculpatul Bogos Fănel din data de 23.09.2026. [..] Organele judiciare au solicitat SC Vanbet să înainteze înscrisurile privind pachetul de produse alimentare pregătit de martora Munteanu Bianca la solicitarea inculpatului Bogos Fănel.

se arată în rechizitoriul procurorilor, citat de Realitatea Plus.

În stenograme se vorbește despre "cârnați", "brânză de burduf" și "pulpe de pui". Într-o discuție dintre Bogos și un angajat se vorbește despre 80 de pulpe de pui congelate, 20 de cartoane de ouă și brânză maturată. Tot din stenograme reiese, spun procurorii, că Barbu știa de transport: acesta ar fi întrebat despre ouă, iar o cunoștință a lui Bogos i-ar fi confirmat că acestea se aflau în cutii.

BOGOS FĂNEL: - (discută cu persoana de lângă: ...pune în portbagaj, le pune în...(neinteligibil) un portbagaj (neinteligibil) ...n-au nimica!) Nu trebuie! Bine! Deci atât! (n.r. - după vocea bărbatului care se aude în fundal spunând „nu trebuie”, acesta pare a fi numitul Barbu Mihai)

BIANCA: - Deci fără, da?

BOGOS FĂNEL: - Da!

BIANCA: - Pulpele le pun la bax cu spate cu os? De care pulpe?

BOGOS FĂNEL: - Cu spate pune-le! [...] Dar cu MONA să vorbești să dea brânză de mai multe categorii și de-aia mai maturată, mai bună. [...]

Inculpatul Bogos Fănel l-a contactat telefonic pe un bărbat căruia i-a transmis că urmează să vină primarul com. Ibănești (martorul Pîrlog George) iar acesta trebuia să îl direcționeze pe primar către Bianca, angajata S.C. VANBET S.R.L.

se mai arată în rechizitoriul procurorilor.

Rechizitoriul are peste 250 de pagini și conține stenograme ale discuțiilor purtate de persoanele implicate în dosar.

Ilie Bolojan are calitate de martor în dosarul care-l vizeaza pe Bogosm și doi foțti lideri liberali

Ilie Bolojan a fost audiat în calitate de martor la DNA Iași pe 2 octombrie 2026, în dosarul care îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogos. Audierea a avut ca obiect circumstanțele unei întâlniri desfășurate la Palatul Victoria, în septembrie 2025, între Bolojan, Fănel Bogos și fostul lider al PNL Vaslui, Mihai Barbu. La finalul audierii, Guvernul a transmis că premierul a oferit toate explicațiile solicitate de procurori cu privire la această întrevedere.

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