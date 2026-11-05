Adjunctul​ Poliției ​Municipiului ​Râmnicu ​Vâlcea, săltat de DNA pentru trafic de influență

Adjunctul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea a fost reținut, joi, pentru trafic de influență, de către procurorii DNA. Împreună cu polițistul a fost reținut și un alt bărbat, care i-ar fi oferit bani în speranța că va primi o decizie de netrimitere în judecată, potrivit procurorilor anticorupție.
Potrivit DNA, la data de 5 noiembrie 2026, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva celor doi suspecți, care au dobândit astfel calitatea de inculpați. Aceștia urmează să fie prezentați în fața Tribunalului Argeș cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Anchetatorii susțin că, pe 29 septembrie 2026, Raoul Alexandru Păunescu, în calitate de organ de cercetare penală în cadrul IPJ Vâlcea, ar fi pretins și primit de la inculpatul identificat cu inițialele L.I.C. suma de 5.000 de euro.
Conform procurorilor, polițistul ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra unor agenți din cadrul Poliției orașului Bălcești, care efectuau cercetări într-un dosar penal în care L.I.C. era cercetat pentru infracțiuni la regimul rutier, respectiv conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat și conducerea unui vehicul neînmatriculat.
În schimbul banilor, comisarul-șef ar fi promis că îi va determina pe polițiștii care instrumentau cauza să desfășoare cercetările într-o manieră care să îi permită inculpatului să obțină o soluție de netrimitere în judecată.
DNA precizează că dosarul beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea.