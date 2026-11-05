Adjunctul​ Poliției ​Municipiului ​Râmnicu ​Vâlcea, săltat de DNA pentru trafic de influență

Publicat 5 nov. 2026, 15:48 Actualizat 5 nov. 2026, 15:53

Adjunctul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea a fost reținut, joi, pentru trafic de influență, de către procurorii DNA. Împreună cu polițistul a fost reținut și un alt bărbat, care i-ar fi oferit bani în speranța că va primi o decizie de netrimitere în judecată, potrivit procurorilor anticorupție.

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