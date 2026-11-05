Radu Marinescu, despre cazul româncei condamnate în China: „Nu avem un cadru legal să plătim prejudiciul”

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 5 nov. 2026, 14:19

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat în exclusivitate la Realitatea Plus de ce statul român nu poate plăti sumele cerute de autoritățile chineze în cazul Alinei Apostol, românca condamnată în China. El a afirmat că Ministerul Justiției a început demersurile „încă din 2019”, iar partea chineză a transmis că este pregătită pentru transferul procedurilor.

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