Radu Marinescu, despre cazul româncei condamnate în China: „Nu avem un cadru legal să plătim prejudiciul”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat în exclusivitate la Realitatea Plus de ce statul român nu poate plăti sumele cerute de autoritățile chineze în cazul Alinei Apostol, românca condamnată în China. El a afirmat că Ministerul Justiției a început demersurile „încă din 2019”, iar partea chineză a transmis că este pregătită pentru transferul procedurilor.
Marinescu: Statul român nu poate plăti despăgubiri și amenzi pentru fapte comise în străinătate
Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Radu Marinescu a precizat că Ministerul Justiției are atribuții în privința preluării executării pedepsei în România și că a început demersurile în cazul Alinei Apostol în urmă cu mai mulți ani.
Potrivit ministrului Justiției, problema care împiedică transferarea în România este faptul că, pe lângă pedeapsa privativă de libertate și amenda achitată de familie, femeia trebuie să plătească și despăgubirile stabilite de instanța chineză pentru victimele infracțiunii.
Autoritățile române au păstrat legătura cu familia Alinei Apostol și au informat-o cu privire la așteptările părții chineze. Radu Marinescu a subliniat că decizia finală privind transferarea deținutei depinde de autoritățile de la Beijing, în lipsa unui tratat bilateral de cooperare judiciară între România și China. Partea bună, potrivit ministrului, este că autoritățile chineze s-au arătat deschise față de transferul de proceduri.
Radu Marinescu a subliniat că este important ca autoritățile române „să-și realizeze competențele”, însă, în final, situația depinde de disponibilitatea autorităților statului în care cetățeanul român este deținut.
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