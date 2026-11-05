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Radu Marinescu, despre cazul româncei condamnate în China: „Nu avem un cadru legal să plătim prejudiciul”

Radu Marinescu (ministrul Justiției)

Radu Marinescu (ministrul Justiției)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 5 nov. 2026, 14:19

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat în exclusivitate la Realitatea Plus de ce statul român nu poate plăti sumele cerute de autoritățile chineze în cazul Alinei Apostol, românca condamnată în China. El a afirmat că Ministerul Justiției a început demersurile „încă din 2019”, iar partea chineză a transmis că este pregătită pentru transferul procedurilor.

Marinescu: Statul român nu poate plăti despăgubiri și amenzi pentru fapte comise în străinătate

Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Radu Marinescu a precizat că Ministerul Justiției are atribuții în privința preluării executării pedepsei în România și că a început demersurile în cazul Alinei Apostol în urmă cu mai mulți ani.

Ministerul Justiției din România, în exercitarea atribuțiilor sale, a început demersurile în privința doamnei Apostol încă din 2019. Și aceste eforturi au continuat sistematic și acest lucru poate fi verificat, inclusiv în primul meu mandat și facem acest lucru și în momentul de față.

a declarat Radu Marinescu, ministrul Justiției..

Potrivit ministrului Justiției, problema care împiedică transferarea în România este faptul că, pe lângă pedeapsa privativă de libertate și amenda achitată de familie, femeia trebuie să plătească și despăgubirile stabilite de instanța chineză pentru victimele infracțiunii.

Ministerul Justiției și oricare altă entitate publică din România nu are în momentul de față un cadru legal și posibilitatea de a plăti prejudicii provocate de cetățenii români prin săvârșirea de infracțiuni în străinătate și nici pedepse pecuniare, cum ar fi, de exemplu, o amendă.

Dacă autoritățile respective nu doresc o anumită abordare, nu avem ce să facem, mai ales în condițiile în care noi, cu China, nu avem un tratat bilateral de cooperare judiciară și mergem pe principiile generale ale dreptului internațional.

a mai precizat Marinescu.

Autoritățile române au păstrat legătura cu familia Alinei Apostol și au informat-o cu privire la așteptările părții chineze. Radu Marinescu a subliniat că decizia finală privind transferarea deținutei depinde de autoritățile de la Beijing, în lipsa unui tratat bilateral de cooperare judiciară între România și China. Partea bună, potrivit ministrului, este că autoritățile chineze s-au arătat deschise față de transferul de proceduri.

Au transmis că sunt pregătite pentru transferul de proceduri, adică preluarea executării de către autoritățile din România. Mai mult decât atât, sunt de acord și cu ajustarea sancțiunii privative de libertate în raport de dispozițiile din dreptul român.

a precizat Radu Marinescu, ministrul Justiției., în exclusivitate la Realitatea Plus.

Radu Marinescu a subliniat că este important ca autoritățile române „să-și realizeze competențele”, însă, în final, situația depinde de disponibilitatea autorităților statului în care cetățeanul român este deținut.

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