Accident feroviar grav în Egipt: patru persoane au murit, iar alte 88 au fost rănite. Mai multe vagoane au deraiat

Publicat 8 nov. 2026, 17:48 Actualizat 8 nov. 2026, 17:49

Un accident feroviar grav s-a produs duminică, 8 noiembrie, în apropierea orașului Giza, din Egipt, unde patru persoane au murit, iar cel puțin 88 au fost rănite, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Sănătății. Din primele informații, totul s-a produs după ce un tren care circula pe ruta Giza - Fayoum a intrat în coliziune cu un alt tren care se deplasa din Cairo spre Aswan. În urma impactului, mai multe vagoane au deraiat și au căzut de pe un terasament, relatează BBC. Potrivit autorităților feroviare egiptene, accidentul s-a produs în zona dintre stațiile Kafr Ammar și Al-Raqqa, în localitatea Al-Ayyat, la sud de Cairo.

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