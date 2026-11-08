Accident feroviar grav în Egipt: patru persoane au murit, iar alte 88 au fost rănite. Mai multe vagoane au deraiat

Un accident feroviar grav s-a produs duminică, 8 noiembrie, în apropierea orașului Giza, din Egipt, unde patru persoane au murit, iar cel puțin 88 au fost rănite, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Sănătății. Din primele informații, totul s-a produs după ce un tren care circula pe ruta Giza - Fayoum a intrat în coliziune cu un alt tren care se deplasa din Cairo spre Aswan. În urma impactului, mai multe vagoane au deraiat și au căzut de pe un terasament, relatează BBC. Potrivit autorităților feroviare egiptene, accidentul s-a produs în zona dintre stațiile Kafr Ammar și Al-Raqqa, în localitatea Al-Ayyat, la sud de Cairo.
Primele informații arată că trenul care circula de la Giza spre Fayoum a lovit din spate un alt tren, care se deplasa pe ruta Cairo – Aswan. Imaginile de la locul accidentului surprind mai multe vagoane deraiate, unele dintre acestea ajungând pe un terasament, relatează BBC.
Ministerul Sănătății din Egipt a anunțat că cel puțin 72 de ambulanțe au fost trimise la locul accidentului pentru preluarea și transportul victimelor la spitalele din zonă.
Potrivit presei locale, printre persoanele decedate s-ar afla și mecanicul unuia dintre trenuri. Autoritățile au activat măsuri speciale de intervenție, iar spitalele din regiune au fost plasate în stare de alertă pentru a face față numărului mare de răniți.
Reacția președintelui Egiptului
Președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, a anunțat că urmărește cu îngrijorare evoluția situației și a transmis condoleanțe familiilor victimelor. Într-un mesaj publicat pe platforma X, liderul egiptean a declarat că a cerut instituțiilor statului să asigure asistența medicală necesară persoanelor rănite și să stabilească rapid cauzele accidentului.
Președintele egiptean a exprimat, de asemenea, „cele mai profunde condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața”.
Circulația trenurilor spre sudul Egiptului, suspendată
În urma accidentului, circulația trenurilor între Giza și regiunea Egiptului Superior a fost suspendată, potrivit BBC Arabic. Autoritatea feroviară a trimis la fața locului echipe de intervenție și macarale pentru operațiunile de salvare, îndepărtarea vagoanelor deraiate și gestionarea urmărilor coliziunii.
Zona Al-Ayyat este cunoscută și pentru una dintre cele mai grave tragedii feroviare din istoria Egiptului. În 2002, un incendiu izbucnit într-un tren a provocat moartea a peste 370 de persoane.
Ancheta autorităților urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs noul accident feroviar.