Masacru la Cracovia. Bilanțul urcă la 6 morți și 15 răniți. Atacatorul ar fi ucis și 3 persoane, probabil rude, în propria locuință. Două zile de doliu național în Polonia

Publicat 8 nov. 2026, 06:59 Actualizat 8 nov. 2026, 07:00 Sursă Realitatea.net, agerpres, TVP

Bilanțul atacului armat produs sâmbătă în centrul istoric al Cracoviei a ajuns la șase morți și 15 răniți, după ce una dintre victimele aflate în stare gravă a decedat la spital. Atacatorul ar fi împușcat alte trei persoane în propria locuință înainte de a porni spre centrul orașului, iar potrivit presei ar putea fi vorba chiarde de mama, tatăl și sora sa. În Polonia au fost instituite două zile de doliu național. Atenție, urmează imagini si informații cu un puternic impact emoțional!

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