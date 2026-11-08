Masacru la Cracovia. Bilanțul urcă la 6 morți și 15 răniți. Atacatorul ar fi ucis și 3 persoane, probabil rude, în propria locuință. Două zile de doliu național în Polonia

Bilanțul atacului armat produs sâmbătă în centrul istoric al Cracoviei a ajuns la șase morți și 15 răniți, după ce una dintre victimele aflate în stare gravă a decedat la spital. Atacatorul ar fi împușcat alte trei persoane în propria locuință înainte de a porni spre centrul orașului, iar potrivit presei ar putea fi vorba chiarde de mama, tatăl și sora sa. În Polonia au fost instituite două zile de doliu național. Atenție, urmează imagini si informații cu un puternic impact emoțional!
Bilanțul atacului armat produs sâmbătă în centrul istoric al Cracoviei a ajuns la șase morți și 15 răniți, după ce una dintre victimele aflate în stare gravă a decedat la spital. Între timp, presa poloneză relatează că atacatorul ar fi împușcat alte trei persoane în propria locuință înainte de a porni spre centrul orașului, victime care ar putea fi membri ai familiei sale, potrivit televiziunii de stat poloneze TV Polska.
Premierul polonez Donald Tusk a anunțat instituirea a două zile de doliu național și a calificat atacul drept un act de „terorism”, fără precedent pentru Polonia.
„Până acum, în Polonia nu am avut cazuri atât de grave de terorism”, a declarat Tusk la Cracovia. „Așa trebuie să numim acest atac crud asupra vieților oamenilor de aici, din Cracovia”, a adăugat premierul.
Șase morți în urma atacului. Unul dintre ei este cetățean britanic
Ultimul bilanț anunțat de autorități indică șase persoane ucise, dintre care patru femei și doi bărbați, și 15 răniți. Printre răniți se află și doi polițiști, loviți în timpul intervenției pentru capturarea agresorului.
Un cetăţean britanic se numără printre cele şase victime ale atacului armat din Cracovia, a declarat sâmbătă şeful poliţiei poloneze, Marek Boron.
„Sunt şase victime: patru femei şi doi bărbaţi – trei femei poloneze, un cetăţean britanic şi două persoane care nu au fost încă identificate”, a declarat Boron reporterilor.
În ceea ce îi priveşte pe răniţi, cinci dintre ei sunt străini, a declarat ministrul de interne Marcin Kierwinski. Şaisprezece persoane au fost spitalizate în urma incidentului, „dintre acestea, cinci nu sunt cetăţeni polonezi”, a declarat Kierwinski reporterilor.
Potrivit poliției, atacul s-a produs în jurul orei 15:00, când un bărbat a intrat cu mașina în Piața Principală din Cracovia și a început să tragă la întâmplare asupra trecătorilor. Scenele de panică s-au desfășurat într-una dintre cele mai aglomerate zone turistice ale Poloniei.
Tusk: Principalul suspect și-ar fi ucis propria familie înainte de atac
Două femei şi un bărbat, cel mai probabil membri ai familiei atacatorului polonez care a ucis şase persoane trăgând dintr-o maşină în centrul oraşului Cracovia, au fost găsiţi morţi în casa acestuia, a declarat sâmbătă prim-ministrul polonez Donald Tusk, potrivit Agerpres.
Imaginile filmate cu o dronă par să arate cadavrele din casa bărbatului responsabil de atacul armat în masă, a spus Tusk.
„Se pare că sunt membri ai familiei sale apropiate”, a precizat el.
Autorităţile nu au anunţat încă identitatea autorului atacului, dar afirmă că este vorba de un bărbat polonez în vârstă de 25 de ani cu opinii „ultranaţionaliste”.
Martorii au relatat că atacatorul purta o uniformă în stil militar. În timpul arestării, polițiștii au deschis focul asupra bărbatului, care a ripostat. Acesta a fost rănit și transportat sub escortă la spital.
Imagini filmate de martori și distribuite pe rețelele sociale surprind momentul în care forțele de ordine trag mai multe focuri de armă asupra suspectului aflat la pământ.
Ancheta preliminară arată că atacatorul este un cetățean polonez în vârstă de 24 de ani și că ar fi acționat singur. În mașina sa, polițiștii au descoperit alte arme și o cantitate mare de muniție. Motivele atacului nu sunt cunoscute deocamdată.
Cum s-a derulat atacul sângeros?
Sîmbătă, 7 octombrie 2026, în jurul orei locale 15.00 (14.00 GMT), 'un bărbat a intrat cu mașina în piața principală din Cracovia și a început să tragă la întâmplare în trecători. Făptașul a fost neutralizat de poliție și rănit cu focuri de armă. În urma acestui incident, cinci persoane au fost ucise și cel puțin zece rănite', a declarat anterior un purtător de cuvânt al poliției pentru AFP.
Ulterior, o a șasea victimă a murit la spital.
Potrivit informațiilor de la agenți de poliție, atacatorul purta o uniformă în stil militar. În timpul arestării, polițiștii și-au folosit armele, iar bărbatul a ripostat; ca rezultat, doi polițiști se află printre răniți', au precizat oficiali din poliția polonează.
Poliția a anunțat ulterior că atacatorul este cetățean polonez care a acționat singur.
Donald Tusk a lansat și un apel către toate forțele politice să nu transforme tragedia într-un subiect de confruntare electorală și să permită desfășurarea anchetei.
Cracovia, fostă capitală regală a Poloniei și unul dintre cele mai importante centre turistice din Europa Centrală, atrage anual milioane de vizitatori. Tocmai de aceea, atacul din inima orașului a provocat un puternic șoc atât în Polonia, cât și la nivel european.