Un pilot francez recunoaște că aeronava NATO care a detectat dronele din Marea Neagră nu le putea neutraliza

Publicat 7 nov. 2026, 11:54 Actualizat 7 nov. 2026, 11:57

Dezvăluire importantă despre atacul cu drone maritime care a dus la scufundarea navei cargo Contship Jet în apropierea apelor teritoriale ale Bulgariei. Comandantul aeronavei franceze Atlantique 2, care a detectat amenințarea, a recunoscut că aparatul nu avea capacitatea de a opri atacul. „Putem detecta, dar nu putem neutraliza”, a declarat ofițerul francez, sub protecția anonimatului, pentru publicația de specialitate Maritime.bg.

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