Un pilot francez recunoaște că aeronava NATO care a detectat dronele din Marea Neagră nu le putea neutraliza

Dezvăluire importantă despre atacul cu drone maritime care a dus la scufundarea navei cargo Contship Jet în apropierea apelor teritoriale ale Bulgariei. Comandantul aeronavei franceze Atlantique 2, care a detectat amenințarea, a recunoscut că aparatul nu avea capacitatea de a opri atacul. „Putem detecta, dar nu putem neutraliza”, a declarat ofițerul francez, sub protecția anonimatului, pentru publicația de specialitate Maritime.bg.
Pilotul francez: „Nu suntem în măsură să interceptăm”
Avionul francez de patrulare maritimă cu turbopropulsor Atlantique 2 a avertizat echipajul navei container CONTSHIP JET și RKT din Varna cu privire la pericol înainte de atacul dronei în largul coastei bulgare din 28 octombrie 2026. Cu toate acestea, aeronava nu a reușit să oprească atacul. Acest lucru a fost declarat pentru Maritime.bg de către comandantul aeronavei, care a cerut să nu apară în fața camerelor de filmat.
Comandantul aeronavei de patrulare maritimă Atlantique 2, aparținând Forțelor Navale Franceze, a confirmat că echipajul a observat dronele maritime care se îndreptau spre cargoul Contship Jet și a transmis avertizări atât navei, cât și centrului de coordonare maritimă din Varna.
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Întrebat de ce dronele nu au fost oprite înainte de impact, ofițerul francez a răspuns fără echivoc: „Noi suntem doar un mijloc de detectare. Nu suntem în măsură să interceptăm.”
Pilot: „Nu pot spune dacă exista timp pentru neutralizare”
Potrivit pilotului francez, singurul lucru pe care echipajul aeronavei îl putea face era să ofere marinarilor timp pentru a se pregăti.
Ceea ce am reușit să facem a fost să avertizăm nava în legătură cu pericolul. Am reușit să le spunem să se pregătească pentru impact și ca nimeni să nu se afle în compartimentul mașinilor, a explicat acesta.
Ofițerul a refuzat să precizeze exact cât timp a trecut între avertizare și atac, însă a confirmat că echipajul a beneficiat de un interval estimat la aproximativ 40-60 de minute pentru a lua măsuri de siguranță.
Una dintre cele mai sensibile întrebări a vizat posibilitatea ca alte mijloace militare să fi intervenit înainte de lovirea navei.
Întrebat dacă intervalul scurs de la detectarea dronelor până la impact ar fi permis altor aeronave sau nave să neutralizeze amenințarea, comandantul francez a evitat un răspuns clar:
„Nu pot să spun.Suntem un avion de observație. Putem detecta, nu putem neutraliza sau intercepta.”
Ce este Atlantique 2
Atlantique 2 este un avion bimotor turbopropulsor de patrulare maritimă și luptă antisubmarin al Marinei Franceze. Aeronava este dotată cu radare și senzori avansați pentru supravegherea spațiului maritim și transmiterea informațiilor către aliați, însă nu este destinată interceptării directe a țintelor maritime de tipul dronelor de suprafață.
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După atacul coordonat cu drone maritime, aeronava franceză a rămas în zonă și a participat la operațiunile de salvare.
Atacul a avut loc pe 28 octombrie, la aproximativ 16 mile marine de Capul Kaliakra. Nava comercială Contship Jet, sub pavilion liberian, pe ruta Haifa-Constanța, a fost lovită de trei drone maritime și s-a scufundat ulterior. Toți cei 18 membri ai echipajului, 14 filipinezi și patru ucraineni, au fost salvați.
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