Marinarii străini se tem să mai navigheze pe Marea Neagră. Dezvăluiri exclusive dintr-un interviu realizat de Ana Maria Păcuraru

După atacurile cu drone, marinarii străini refuză să mai plece spre Ucraina. Un echipaj ajuns într-un port românesc a aflat că următoarea destinație este Ucraina și a transmis că nu mai vrea să plece. Oamenii au cerut ulterior să fie trimiși acasă. Sindicatul Navigatorilor spune că sute de marinari se află în aceeași situație. Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă, a vorbit în exclusivitate cu unul dintre aceștia, a cărui identitate este protejată.
După atacurile cu drone, marinarii străini refuză să mai plece spre Ucraina. Un echipaj ajuns într-un port românesc a aflat că următoarea destinație este Ucraina și a transmis că nu mai vrea să plece. Oamenii au cerut ulterior să fie trimiși acasă. Sindicatul Navigatorilor spune că sute de marinari se află în aceeași situație. Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă, a vorbit în exclusivitate cu unul dintre aceștia, a cărui identitate este protejată.
Ana Maria Păcuraru: Ce s-a întâmplat mai exact?
Marinar indonezian: Motivul pentru care ne este foarte frică să mergem în Ucraina sau într-o zonă de război, doamnă, este că sunt prea multe nave de transport și nave comerciale, precum și atacuri cu drone și rachete în largul mării. Nu este corect, pentru că ne este frică, iar familiile noastre încă ne așteaptă să ne întoarcem acasă după ce ne terminăm munca pe navă.
Ana Maria Păcuraru: Du-mă înapoi la momentul în care ai aflat că nava ar putea să se îndrepte chiar spre Ucraina. Ce ai simțit?
Marinar indonezian: Mi-e foarte frică. Și acum mi-e foarte frică. Acesta este motivul pentru care îmi reziliez contractul, pentru că nu vreau să mă aflu în această situație. Am un fiu, am o familie. Suntem doar marinari. Nu suntem militari. Acesta nu este războiul meu. Noi lucrăm doar ca să câștigăm bani și să îi trimitem familiei.
Ana Maria Păcuraru: Știu că acum sunteți în România și navigați pe Marea Neagră?
Marinar străin: Acesta este motivul pentru care insistăm mereu și apelăm la companie și la comandant. Avem nevoie de ajutor. Nu vrem sub nicio formă să mergem în Marea Neagră, pentru că este foarte periculos. Noi nu suntem militari. Suntem doar marinari. Nu este războiul nostru. Opriți războiul.
Ana Maria Păcuraru: Acum câteva săptămâni, știi că o navă a fost lovită de drone la Sulina, în Marea Neagră, în România, iar nouă marinari sunt încă dispăruți. Probabil că nici măcar nu mai sunt în viață. Când ai auzit această știre, care a fost primul gând care ți-a venit în minte?
Marinar străin: Da, vreau doar să spun că este o situație foarte gravă pentru familie și pentru proprietarul navei. Știu cum se simt și s-ar putea să plângă din cauza celor nouă persoane dispărute. Pleci să lucrezi doar ca să câștigi bani, nu pentru război. Dar aceasta este situația în care ne aflăm acum. Situația din Marea Neagră este foarte gravă. Prea multe drone se apropie de nave, iar acestea sunt nave civile. Nu au trupe Navy SEAL la bord. Sunt doar nave comerciale.