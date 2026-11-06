Marinarii străini se tem să mai navigheze pe Marea Neagră. Dezvăluiri exclusive dintr-un interviu realizat de Ana Maria Păcuraru

Publicat 6 nov. 2026, 22:43 Actualizat 6 nov. 2026, 23:05

După atacurile cu drone, marinarii străini refuză să mai plece spre Ucraina. Un echipaj ajuns într-un port românesc a aflat că următoarea destinație este Ucraina și a transmis că nu mai vrea să plece. Oamenii au cerut ulterior să fie trimiși acasă. Sindicatul Navigatorilor spune că sute de marinari se află în aceeași situație. Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă, a vorbit în exclusivitate cu unul dintre aceștia, a cărui identitate este protejată.

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