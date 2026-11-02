Zelenski pune o condiție pentru oprirea atacurilor asupra Rusiei. Ce solicită Washingtonului
FOTO: Arhivă
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina este dispusă să suspende atacurile asupra rafinăriilor din Rusia, la solicitarea președintelui american Donald Trump, în schimbul furnizării de către Washington a unor rachete interceptoare Patriot pentru Kiev, relatează AFP.
Volodimir Zelenski: ”Dați-ne rachete Patriot”
Confruntat cu o inflație alimentată în mare parte de scumpirea energiei, pe fondul conflictelor din Iran și Ucraina, Donald Trump le-a cerut Kievului și Moscovei să înceteze atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice.
Într-o intervenție la postul american Fox News, Volodimir Zelenski a declarat că a purtat mai multe discuții pe această temă cu președintele SUA și cu echipa acestuia.
Zelenski propune un armistițiu de 30 de zile în schimbul rachetelor Patriot
Președintele ucrainean a precizat că, dacă Washingtonul va furniza Kievului sisteme de apărare antiaeriană Patriot pentru o perioadă de 30 de zile, Ucraina va opri atacurile asupra rafinăriilor rusești pe aceeași durată.
Aceste sisteme sunt utilizate pentru interceptarea dronelor și rachetelor lansate de forțele ruse asupra teritoriului ucrainean.
SUA au aprobat vânzarea a 500 de rachete Patriot către Ucraina
Administrația Trump a aprobat vineri vânzarea a 500 de rachete Patriot către Ucraina, potrivit unui anunț al Departamentului de Stat american.
Cu toate acestea, Volodimir Zelenski a avertizat că livrarea echipamentelor ar putea dura ani de zile. Săptămâna trecută, liderul de la Kiev le-a propus aliaților americani și europeni să furnizeze Ucrainei rachete din propriile stocuri.
Ucraina este recunoscătoare Departamentului de Stat al SUA şi administraţiei americane în ansamblu pentru acordarea acestei autorizaţii. Dar cerem decizii care să poată garanta protejarea vieţilor omeneşti nu poimâine sau cândva mai târziu, ci chiar în momentul în care ameninţarea există – atunci când Rusia ucide şi distruge
scris Volodimir Zelenski, pe X.
Canada, Germania și Norvegia vor finanța achiziția rachetelor Patriot
Ucraina va finanța achiziția rachetelor interceptoare cu ajutorul contribuțiilor oferite de Canada, Germania și Norvegia, prin intermediul programului US JUMPSTART, precum și din fonduri naționale susținute de Împrumutul de sprijin pentru Ucraina acordat de Uniunea Europeană, a precizat Departamentul de Stat într-un comunicat.
Programul permite aliaților să contribuie financiar la achiziționarea de armament, servicii și programe de instruire pentru Ucraina, cu scopul de a-i consolida capacitatea de apărare în fața invaziei ruse, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Pentagonului.
Kievul avertizează de mult timp că are nevoie urgentă de mai multe rachete interceptoare pentru a face față valurilor tot mai numeroase de proiectile lansate de armata rusă. Potrivit autorităților ucrainene, sistemul Patriot rămâne una dintre cele mai eficiente soluții pentru interceptarea rachetelor balistice de mare viteză.
Joi, un atac cu drone rusești a ucis cel puțin 14 persoane pe peronul unei gări aglomerate din orașul ucrainean Dnipro. Alte cinci persoane au murit în urma atacurilor lansate în timpul zilei asupra altor două orașe din regiune, în timp ce un atac cu rachete desfășurat seara târziu a provocat moartea unei persoane în capitala Kiev, au anunțat oficialii ucraineni.
Întârzierile în livrarea rachetelor au amplificat tensiunile dintre Ucraina și Statele Unite. Acestea au fost accentuate și de anunțul președintelui Donald Trump privind un acord cu Rusia referitor la motorină, precum și de criticile adresate lui Volodimir Zelenski pentru refuzul Kievului de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești.
La începutul acestei săptămâni, președintele ucrainean declara că țara sa așteaptă de aproape o lună aprobarea SUA pentru livrarea unor rachete esențiale, în condițiile în care Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și civile.
Livrările de rachete Patriot ar putea întârzia ani de zile
Ucraina nu va primi însă rachetele interceptoare într-un termen scurt. De regulă, contractele de vânzare a armamentului presupun proceduri care se întind pe mai mulți ani. Totuși, având în vedere urgența nevoilor militare ale Kievului, livrarea rachetelor Patriot ar putea fi accelerată.
Programul JUMPSTART a fost folosit și în luna august pentru achiziționarea a 3.350 de rachete de croazieră cu lansare aeriană, în valoare de 825 de milioane de dolari. Acestea sunt produse de companiile Zone 5 Technologies și CoAspire.
Principalul furnizor al rachetelor interceptoare Patriot este compania americană Lockheed Martin.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News