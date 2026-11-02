Zelenski pune o condiție pentru oprirea atacurilor asupra Rusiei. Ce solicită Washingtonului

Publicat 2 nov. 2026, 08:53 Actualizat 2 nov. 2026, 08:57

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina este dispusă să suspende atacurile asupra rafinăriilor din Rusia, la solicitarea președintelui american Donald Trump, în schimbul furnizării de către Washington a unor rachete interceptoare Patriot pentru Kiev, relatează AFP.

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