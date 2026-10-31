Alegerile din SUA, test decisiv pentru Donald Trump. Democrații vizează controlul Congresului, iar scandalurile amenință președinția

Publicat 31 oct. 2026, 12:59 Actualizat 31 oct. 2026, 13:00 Sursă Realitatea PLUS

Alegerile parlamentare din Statele Unite intră în linie dreaptă și se anunță decisive pentru viitorul politic al lui Donald Trump, aflat la jumătatea mandatului la Casa Albă. Scrutinul pentru Congres ar putea schimba raportul de forțe de la Washington, iar o eventuală pierdere a majorității republicane ar deschide calea unor noi investigații și proceduri de control asupra președintelui. Miza depășește însă granițele Americii. Rezultatul votului poate influența direct politica externă a Statelor Unite, sprijinul pentru Ucraina și securitatea flancului estic al NATO, cu implicații majore pentru România și întreaga Europă. Realitatea PLUS a analizat posibilele consecințe ale scrutinului și scenariile care îl pot pune pe Donald Trump în fața unor noi provocări politice și juridice.

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