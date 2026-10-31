Alegerile din SUA, test decisiv pentru Donald Trump. Democrații vizează controlul Congresului, iar scandalurile amenință președinția

Alegerile parlamentare din Statele Unite intră în linie dreaptă și se anunță decisive pentru viitorul politic al lui Donald Trump, aflat la jumătatea mandatului la Casa Albă. Scrutinul pentru Congres ar putea schimba raportul de forțe de la Washington, iar o eventuală pierdere a majorității republicane ar deschide calea unor noi investigații și proceduri de control asupra președintelui. Miza depășește însă granițele Americii. Rezultatul votului poate influența direct politica externă a Statelor Unite, sprijinul pentru Ucraina și securitatea flancului estic al NATO, cu implicații majore pentru România și întreaga Europă. Realitatea PLUS a analizat posibilele consecințe ale scrutinului și scenariile care îl pot pune pe Donald Trump în fața unor noi provocări politice și juridice.
Alegerile care ar putea schimba radical președinția lui Trump
Alegerile din 3 noiembrie din SUA ar putea schimba radical echilibrul politic de la Washington, deoarece o eventuală victorie a democraților ar putea duce la pierderea majorității republicane în Congres, declanșarea unor anchete de amploare și chiar inițierea procedurii de suspendare a președintelui Donald Trump.
Situația politică s-ar putea schimba în urma alegerilor, în cadrul cărora americanii vor vota pentru ocuparea tuturor celor 435 de mandate din Camera Reprezentanților și a 35 dintre cele 100 de locuri din Senat.
Sondajele din SUA: Trump înregistrează cel mai scăzut scor
Media sondajelor arată însă o cursă electorală strânsă, în condițiile în care proiecțiile indică șanse pentru democrați de a obține majoritatea în Camera Reprezentanților, în timp ce lupta pentru controlul Senatului rămâne incertă.
Donald Trump contestă sondajele care indică o scădere a popularității sale și susține, în discursurile sale, că Partidul Democrat ar încerca să fraudeze alegerile.
Întrebat cum intenționează să colaboreze cu democrații în cazul în care republicanii vor pierde alegerile, Donald Trump: ”Vom găsi o soluție. Am un drept de veto puternic. Sper că nu se va ajunge la asta, dar dacă se va întâmpla, s-a mai întâmplat și înainte”.
De asemenea, liderul de la Casa Albă a fost întrebat dacă va respecta rezultatele alegerilor, orice s-ar întâmpla, iar răspunsul său a fost: ”Da, le voi respecta — dacă vor fi alegeri corecte”.
Trump, despre republcani: ”Niciodată n-au existat trișori mai mari”
În spatele cortinei însă, sunt tensiuni uriașe între membrii administrației Trump, scrie publicația americană The New York Times. Marea îngrijorare a oficialilor este ca președintele să nu aibă aceeași soartă ca la finalul primului său mandat. Atunci, Trump s-a confruntat cu dificultățile gestionării pandemiei de Covid-19 și, de asemenea, a alimentat temerile și furia susținătorilor prin acuzațiile potrivit cărora alegerile prezidențiale din 2020 ar fi fost fraudate. Există însă și o diferență importantă, mai scriu jurnaliștii americani: față de acea perioadă, Trump s-a întors la putere cu o echipă de susținători mai loiali, care i-au rămas alături și în anii în care a fost în afara funcției prezidențiale.
Miza scandalurilor Epstein înainte de alegerile din SUA
În urma atacurilor lui Donald Trump, mai mulți democrați din Congresul american au cerut numirea unui procuror special care să investigheze presupusele legături dintre președintele SUA și Jeffrey Epstein, cu opt zile înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Potrivit presei americane, readucerea acestui subiect în atenția publică ar putea avea consecințe politice pentru Trump, în condițiile în care dosarul Epstein a generat numeroase controverse și teorii ale conspirației.
Inițiativa democraților ar putea avea un impact politic mai mare în cazul în care republicanii pierd majoritatea în Congres, ceea ce ar facilita demersurile de investigare și control parlamentar asupra administrației.
Există însă și posibilitatea ca republicanii să își păstreze majoritatea în ambele camere ale Congresului. În acest scenariu, Trump ar putea continua să promoveze agenda administrației sale, beneficiind de sprijinul legislativ necesar în ultimii doi ani ai mandatului.
Care este miza pentru România
Rezultatul alegerilor din 3 noiembrie ar putea avea implicații și pentru România, întrucât echilibrul politic de la Washington poate influența relația Statelor Unite cu NATO, sprijinul acordat Ucrainei și evoluția piețelor financiare internaționale.