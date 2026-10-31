Alertă în Arabia Saudită. Apărarea antiaeriană a doborât o dronă în regiunea Riad

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 31 oct. 2026, 11:34

Coaliția condusă de Arabia Saudită, care sprijină guvernul yemenit în lupta împotriva rebelilor huthi susținuți de Iran, a anunțat sâmbătă că a interceptat o ”dronă ostilă” în regiunea capitalei Riad, relatează AFP.

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