Alertă în Arabia Saudită. Apărarea antiaeriană a doborât o dronă în regiunea Riad

Coaliția condusă de Arabia Saudită, care sprijină guvernul yemenit în lupta împotriva rebelilor huthi susținuți de Iran, a anunțat sâmbătă că a interceptat o ”dronă ostilă” în regiunea capitalei Riad, relatează AFP.
Noi tensiuni între Arabia Saudită și rebelii huthi
În ultimele săptămâni, rebelii huthi din Yemen, susținuți de Iran, și-au intensificat atacurile împotriva Arabiei Saudite. Potrivit coaliției, aceștia au lansat atacuri asupra aeroportului din Riad, care a fost închis timp de două săptămâni.
Vineri, Turki al-Malki a acuzat rebelii huthi că au atacat regiunea Medina, situată în partea central-vestică a Arabiei Saudite, unde se află al doilea cel mai sfânt loc al islamului. Rebelii au respins acuzațiile.
Atacurile asupra infrastructurii aeriene, aeroporturilor, navelor și instalațiilor saudite au loc pe fondul reluării războiului civil din Yemen, în vara acestui an.
Potrivit Organizației Națiunilor Unite, violențele s-au soldat cu peste 1.600 de morți și au provocat strămutarea a peste 275.000 de persoane.
Armistițiul din Yemen, rupt după patru ani
În iulie, armistițiul fragil încheiat în 2022 a fost rupt după ce rebelii huthi au permis unui avion iranian să aterizeze în capitala Yemenului, Sanaa, sfidând controlul saudit asupra spațiului aerian yemenit. Incidentul a declanșat un nou val de atacuri.
Ulterior, rebelii huthi au instituit o blocadă maritimă împotriva Arabiei Saudite și au început să atace nave, obiective de pe teritoriul saudit și instalații petroliere.
De asemenea, aceștia au preluat controlul asupra întregii coaste yemenite de la Marea Roșie, consolidându-și poziția strategică în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb.