Reacția lui Volodimir Zelenski după ce SUA au aprobat vânzarea a 500 de rachete Patriot către Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat aprobarea de către Departamentul de Stat al SUA a vânzării a 500 de rachete Patriot PAC-3 către Ucraina, în valoare de 2,1 miliarde de dolari, însă a atras atenția că livrările ar putea întârzia câțiva ani și a cerut găsirea unor soluții pentru ca armamentul să ajungă mai rapid la Kiev. Decizia Washingtonului reprezintă unul dintre cele mai importante demersuri de sprijin militar defensiv pentru Ucraina de la începutul celui de-al doilea mandat al administrației Trump, relatează Reuters.
Reacția lui Volodimir Zelenski
Canada, Germania și Norvegia vor finanța achiziția rachetelor Patriot
Ucraina va finanța achiziția rachetelor interceptoare cu ajutorul contribuțiilor oferite de Canada, Germania și Norvegia, prin intermediul programului US JUMPSTART, precum și din fonduri naționale susținute de Împrumutul de sprijin pentru Ucraina acordat de Uniunea Europeană, a precizat Departamentul de Stat într-un comunicat.
Programul permite aliaților să contribuie financiar la achiziționarea de armament, servicii și programe de instruire pentru Ucraina, cu scopul de a-i consolida capacitatea de apărare în fața invaziei ruse, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Pentagonului.
Kievul avertizează de mult timp că are nevoie urgentă de mai multe rachete interceptoare pentru a face față valurilor tot mai numeroase de proiectile lansate de armata rusă. Sistemul Patriot rămâne una dintre cele mai eficiente soluții pentru interceptarea rachetelor balistice de mare viteză.
Joi, un atac cu drone rusești a ucis cel puțin 14 persoane pe peronul unei gări aglomerate din orașul ucrainean Dnipro. Alte cinci persoane au murit în urma atacurilor lansate în timpul zilei asupra altor două orașe din regiune, în timp ce un atac cu rachete desfășurat seara târziu a provocat moartea unei persoane în capitala Kiev, au anunțat oficialii ucraineni.
Întârzierile în livrarea rachetelor au amplificat tensiunile dintre Ucraina și Statele Unite. Acestea au fost accentuate și de anunțul președintelui Donald Trump privind un acord cu Rusia referitor la motorină, precum și de criticile adresate lui Volodimir Zelenski pentru refuzul Kievului de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești.
La începutul acestei săptămâni, președintele ucrainean declara că țara sa așteaptă de aproape o lună aprobarea SUA pentru livrarea unor rachete esențiale, în condițiile în care Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și civile.
Livrările de rachete Patriot ar putea întârzia ani de zile
Ucraina nu va primi însă rachetele interceptoare într-un termen scurt. De regulă, contractele de vânzare a armamentului presupun proceduri care se întind pe mai mulți ani. Totuși, având în vedere urgența nevoilor militare ale Kievului, livrarea rachetelor Patriot ar putea fi accelerată.
Programul JUMPSTART a fost folosit și în luna august pentru achiziționarea a 3.350 de rachete de croazieră cu lansare aeriană, în valoare de 825 de milioane de dolari. Acestea sunt produse de companiile Zone 5 Technologies și CoAspire.
Principalul furnizor al rachetelor interceptoare Patriot este compania americană Lockheed Martin.
SUA își consolidează producția de armament
Statele Unite au furnizat cantități importante de armament aliaților, în timp ce au utilizat muniții și în propriile operațiuni militare din Iran. Situația a generat îngrijorări cu privire la nivelul stocurilor de sisteme esențiale de apărare aeriană și de muniții ghidate cu precizie.
În iulie, armata americană a atribuit companiei Lockheed Martin un contract în valoare de până la 58,6 miliarde de dolari pentru producția de rachete interceptoare Patriot.
Compania a anunțat că acordul îi va permite să își respecte angajamentul de a tripla capacitatea de producție a rachetelor PAC-3 MSE până la sfârșitul anului 2030. Totodată, Lockheed Martin intenționează să majoreze cu 50% numărul angajaților fabricii sale din Camden, Arkansas, de la 1.200 la aproximativ 1.850 de persoane.
Anterior, compania anunțase că urmărește să ajungă la o capacitate de producție de 2.000 de rachete interceptoare Patriot PAC-3 pe an.
În paralel, negociatorii Pentagonului fac presiuni asupra producătorilor de armament pentru accelerarea livrărilor. Acordurile provizorii de producție încheiate la începutul acestui an reprezintă o componentă centrală a eforturilor Washingtonului de a crește ritmul fabricării rachetelor și de a consolida stocurile militare.