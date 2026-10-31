Reacția lui Volodimir Zelenski după ce SUA au aprobat vânzarea a 500 de rachete Patriot către Ucraina

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 31 oct. 2026, 07:20

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat aprobarea de către Departamentul de Stat al SUA a vânzării a 500 de rachete Patriot PAC-3 către Ucraina, în valoare de 2,1 miliarde de dolari, însă a atras atenția că livrările ar putea întârzia câțiva ani și a cerut găsirea unor soluții pentru ca armamentul să ajungă mai rapid la Kiev. Decizia Washingtonului reprezintă unul dintre cele mai importante demersuri de sprijin militar defensiv pentru Ucraina de la începutul celui de-al doilea mandat al administrației Trump, relatează Reuters.

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