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Extern· 1 min citire
Washingtonul a aprobat vânzarea de rachete Patriot către Ucraina, în valoare de peste 2 miliarde de dolari
Baterie de rachete Patriot (Profimedia)
Publicat30 oct. 2026, 22:51
Actualizat30 oct. 2026, 23:14
Statele Unite au aprobat una dintre cele mai importante livrări de armament pentru Ucraina din acest an. Departamentul de Stat a anunțat vineri, 30 ocrombrie, că a dat undă verde vânzării a 500 de rachete Patriot, într-un contract estimat la 2,1 miliarde de dolari, consolidând astfel capacitățile de apărare antiaeriană ale Kievului într-un moment critic al războiului, când infrastructura energetică și marile orașe ucrainene sunt tot mai des vizate de atacuri cu rachete și drone rusești.
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