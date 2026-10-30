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Washingtonul a aprobat vânzarea de rachete Patriot către Ucraina, în valoare de peste 2 miliarde de dolari

Baterie de rachete Patriot (Profimedia)

Baterie de rachete Patriot (Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat30 oct. 2026, 22:51
Actualizat30 oct. 2026, 23:14

Statele Unite au aprobat una dintre cele mai importante livrări de armament pentru Ucraina din acest an. Departamentul de Stat a anunțat vineri, 30 ocrombrie, că a dat undă verde vânzării a 500 de rachete Patriot, într-un contract estimat la 2,1 miliarde de dolari, consolidând astfel capacitățile de apărare antiaeriană ale Kievului într-un moment critic al războiului, când infrastructura energetică și marile orașe ucrainene sunt tot mai des vizate de atacuri cu rachete și drone rusești.

Washington aprobă livrarea a 500 de rachete Patriot PAC-3

Departamentul de Stat al SUA a anunțat vineri aprobarea vânzării către Ucraina a 500 de rachete Patriot PAC-3, într-o tranzacție estimată la aproximativ 2,1 miliarde de dolari, potrivit unui comunicat postat pe pagina oficială.

Departamentul de Stat al SUA a aprobat o posibilă vânzare militară externă către Guvernul Ucrainei pentru achiziționarea de rachete PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) și echipamente conexe. Valoarea totală estimată a contractului este de 2,1 miliarde de dolari, sumă finanțată integral de parteneri și aliați.

Guvernul Ucrainei a solicitat achiziționarea a 500 de rachete PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE). Pachetul include, de asemenea, echipamente militare neesențiale, precum piese de schimb clasificate și neclasificate pentru rachetele PAC-3 MSE, precum și alte elemente aferente logisticii și sprijinului pentru program.

se arată în comunicatul Departamentului de Stat al SUA..

Decizia urmează să fie notificată oficial Congresului Statelor Unite și reprezintă una dintre cele mai importante investiții în apărarea antiaeriană a Ucrainei de la începutul conflictului declanșat de Rusia.

Contractorul principal va fi compania Lockheed Martin, cu sediul în Bethesda, statul Maryland. În acest moment, Guvernul Statelor Unite nu are cunoștință despre existența vreunui acord de compensare (offset) propus în legătură cu această posibilă vânzare. Orice astfel de acord va fi stabilit în cadrul negocierilor dintre cumpărător și contractor.

se mai arată în comunicatul Departamentului de Stat al SUA..

Patriot, una dintre cele mai puternice arme defensive din lume

Rachetele PAC-3 sunt utilizate de sistemele Patriot pentru interceptarea rachetelor balistice, a rachetelor de croazieră și a unor tipuri de drone.

Aceste sisteme au devenit vitale pentru Ucraina, care încearcă să își protejeze marile centre urbane, instalațiile energetice și infrastructura critică de atacurile aeriene lansate de armata rusă.

Aprobarea noului pachet confirmă continuarea sprijinului militar american pentru Ucraina și vine pe fondul intensificării confruntărilor și al temerilor privind noi atacuri asupra infrastructurii civile în sezonul rece.

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