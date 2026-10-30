O influenceriță de 24 de ani a murit într-un accident cumplit. Duba în care se afla a fost luată de apele unui râu

Sfârșit tragic pentru o tânără influenceriță pasionată de călătorii. Emma Marie Laurent, în vârstă de numai 24 de ani, și-a pierdut viața după ce duba în care se afla a fost surprinsă de curenții puternici ai unui râu din Nicaragua și târâtă de ape. Tânăra se afla în America Centrală pentru a-și vizita una dintre surori, însă vacanța s-a transformat într-o tragedie.
Accidentul s-a produs pe 9 octombrie, în timp ce Emma călătorea alături de cele două surori ale sale. Potrivit presei locale, doar șoferul autovehiculului a supraviețuit incidentului. Informațiile despre circumstanțele tragediei au devenit publice abia ulterior.
Cum s-a produs accidentul în care a murit Emma Marie Laurent
Potrivit relatărilor din presa din Nicaragua, cele trei surori se aflau într-o dubă condusă de un bărbat, care a încercat să traverseze râul Nahualapa. Incidentul s-ar fi petrecut în jurul orei 01:00, când vehiculul a fost surprins de un curent puternic și luat de ape.
Deși râul nu ar fi fost considerat, în mod obișnuit, deosebit de periculos, condițiile meteo ar fi schimbat situația. Ploile din perioada anterioară au dus la creșterea nivelului apei și la intensificarea curenților, transformând traversarea într-o operațiune extrem de riscantă.
Conform informațiilor publicate de revista People, dintre persoanele aflate în vehicul, numai șoferul a reușit să scape cu viață. Emma Marie Laurent nu a supraviețuit tragediei.
Mesajul transmis de conducerea statului Nicaragua după tragedie
Accidentul a provocat reacții și la nivelul conducerii statului Nicaragua. Copreședinta țării, Rosario Murillo, și-a exprimat solidaritatea față de familia victimelor și a transmis un apel la prudență în astfel de situații.
„Este o tragedie. Ne exprimăm solidaritatea și facem apel la vigilență, iar în fața unor astfel de tragedii, să ne manifestăm întreaga solidaritate”, a declarat Rosario Murillo.
Cine era Emma Marie Laurent, influencerița pasionată de călătorii
Emma Marie Laurent era cunoscută în mediul online pentru aventurile sale și pentru pasiunea de a descoperi locuri noi. Tânăra avea aproximativ 43.000 de urmăritori pe Instagram, unde publica imagini și videoclipuri din călătoriile sale.
Explorarea lumii devenise pentru ea mai mult decât un hobby. În unele perioade, influencerița locuia chiar în propria dubă, folosind acest stil de viață pentru a ajunge în diferite destinații și pentru a împărtăși experiențele cu comunitatea sa.
Ultima postare de pe Instagram fusese publicată pe 2 octombrie și conținea un videoclip filmat în timpul unei călătorii în Portugalia.
Mesaje de condoleanțe după moartea tinerei de 24 de ani
Vestea dispariției Emmei a stârnit numeroase reacții în mediul online. Cei care îi urmăreau aventurile au transmis mesaje de regret și au lăsat cuvinte de încurajare pentru familia și apropiații tinerei.
„Ai plecat mult prea devreme”, a scris unul dintre urmăritori.
„Toate gândurile mele se îndreaptă către familia și apropiații ei!”, a transmis o altă persoană.
Moartea influenceriței, la numai 24 de ani, a îndurerat comunitatea care îi urmărea călătoriile și stilul de viață aventuros.