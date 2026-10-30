O influenceriță de 24 de ani a murit într-un accident cumplit. Duba în care se afla a fost luată de apele unui râu

Publicat 30 oct. 2026, 20:05 Actualizat 30 oct. 2026, 20:07

Sfârșit tragic pentru o tânără influenceriță pasionată de călătorii. Emma Marie Laurent, în vârstă de numai 24 de ani, și-a pierdut viața după ce duba în care se afla a fost surprinsă de curenții puternici ai unui râu din Nicaragua și târâtă de ape. Tânăra se afla în America Centrală pentru a-și vizita una dintre surori, însă vacanța s-a transformat într-o tragedie.

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