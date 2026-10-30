România a condamnat la OSCE atacurile sistematice ale Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Anunțul MAE

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 30 oct. 2026, 13:17

România a condamnat atacurile sistematice ale Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră, la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), în timpul reuniunii Forumului de Cooperare în domeniul Securității, desfășurată miercuri, și al Consiliului Permanent de joi, la care au participat reprezentanții celor 57 de state participante, precum și Partenerii pentru Cooperare ai Organizației, potrivit Ministerului Afacerilor Externe.

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