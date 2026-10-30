România a condamnat la OSCE atacurile sistematice ale Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Anunțul MAE

România a condamnat atacurile sistematice ale Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră, la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), în timpul reuniunii Forumului de Cooperare în domeniul Securității, desfășurată miercuri, și al Consiliului Permanent de joi, la care au participat reprezentanții celor 57 de state participante, precum și Partenerii pentru Cooperare ai Organizației, potrivit Ministerului Afacerilor Externe.
România condamnă atacurile Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră
În acest context, autoritățile române au prezentat rezultatele investigației desfășurate în cooperare cu statele aliate și au subliniat gravitatea incidentului, pe care l-au încadrat în seria acțiunilor tot mai ample și mai complexe care fac parte din războiul hibrid.
Totodată, România a condamnat atacurile sistematice ale Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră, soldate cu victime. Reprezentanții țării noastre au atras atenția că aceste acțiuni încalcă dreptul internațional și pun în pericol siguranța și libertatea de navigație în regiune.
De asemenea, România a prezentat încălcările spațiului său aerian, produse pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii civile din Ucraina.
Potrivit MAE, peste 40 de state participante la OSCE și-au exprimat solidaritatea cu România în urma acestor demersuri.
România reafirmă sprijinul pentru Ucraina
Alături de celelalte state participante, România a reafirmat sprijinul pentru Ucraina în contextul războiului de agresiune declanșat de Rusia. Totodată, țara noastră a pledat pentru încetarea focului și crearea condițiilor necesare unei păci negociate, cuprinzătoare, juste și durabile.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), formată din 57 de state participante, este cea mai mare organizație regională de securitate. Aceasta a fost creată pentru menținerea păcii, securității și stabilității în Europa, prin prevenirea, gestionarea și reducerea riscurilor.
Principalele structuri de consultare și decizie ale organizației sunt Consiliul Permanent, responsabil de chestiunile politice, și Forumul de Cooperare în domeniul Securității, care gestionează aspectele politico-militare.