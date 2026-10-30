Protestele din Franța inspiră Germania. Tinerii sunt chemați la manifestații sâmbătă
Protestele din Franța inspiră Germania. Foto/Profimedia
Germania se pregăteşte pentru manifestaţii de amploare, după modelul protestelor din Franţa. Zeci de mii de tineri sunt aşteptaţi în marile oraşe pentru a solicita finanţare suplimentară pentru educaţie, în condiţiile în care există temeri legate de izbucnirea unor violenţe.
Aproximativ 160.000 de persoane s-au înscris la protestele organizate de generația Z
Mișcarea „Gen Z regelt” („Generația Z se ocupă de asta”), formată din tineri născuți între 1995 și 2012, a mobilizat un număr important de participanți înaintea manifestațiilor programate sâmbătă în Germania. Aproximativ 160.000 de persoane s-au înregistrat online pentru a lua parte la proteste în circa 30 de orașe, inclusiv Berlin, Frankfurt și Köln.
Organizatorii spun că vor să atragă atenția asupra problemelor cu care se confruntă tinerii germani: infrastructura școlară precară, costurile tot mai mari ale vieții, posibila revenire a serviciului militar obligatoriu și schimbările climatice.
Reprezentanții mișcării susțin că inițiativa a prins contur pe rețelele sociale, unde elevi, studenți și tineri aflați în formare profesională au decis să își unească vocile. Kaja Schwab, o studentă de 23 de ani din Berlin și una dintre purtătoarele de cuvânt ale grupului, a explicat vineri, în cadrul unei conferințe de presă online, că participanții vor să schimbe situația în care tinerii nu sunt consultați și ascultați în deciziile care îi privesc.
De ce nu participă organizația oficială a elevilor
Nu toate organizațiile reprezentative ale tinerilor susțin însă acțiunea. BSK, structura care reunește reprezentanți ai elevilor din mai multe regiuni ale Germaniei, a anunțat că nu se va alătura manifestațiilor de sâmbătă. Reprezentanții săi au criticat transparența redusă a grupului „Gen Z regelt” și au anunțat că pregătesc propriile proteste pentru 20 noiembrie, cu accent pe îmbunătățirea condițiilor din sistemul de învățământ.
Nemulțumirile privind finanțarea educației nu sunt însă izolate. În Germania, la fel ca în alte state europene, școlile și universitățile se confruntă cu presiuni bugetare, într-o societate în care ponderea populației vârstnice este în creștere.
Situația este complicată și de organizarea administrativă a țării: educația intră în responsabilitatea landurilor, ceea ce înseamnă că finanțarea și condițiile de învățământ pot varia considerabil de la o regiune la alta.
Magazinele își protejează vitrinele, iar poliția pregătește mii de agenți
Deși organizatorii declară că resping orice formă de violență, amploarea mobilizării și incidentele înregistrate recent la manifestațiile din Franța au determinat autoritățile germane să ia măsuri suplimentare de securitate.
Poliția va mobiliza câteva mii de agenți pentru a supraveghea protestele. În paralel, unele magazine de lux și bijuterii au început să își protejeze vitrinele, de teama unor eventuale acte de vandalism sau jafuri. Îngrijorarea este alimentată și de faptul că manifestațiile au loc de Halloween, o perioadă în care Germania s-a confruntat în ultimii ani cu incidente de acest tip.
Amy Kirchhoff, purtătoare de cuvânt a BSK, a declarat joi că participarea la un marș organizat la Berlin împreună cu „Gen Z regelt” ar fi prea riscantă, invocând unele apeluri la mobilizare care ar conține mesaje violente.
Organizatorii au respins indirect aceste temeri. Helen Brin, reprezentantă a mișcării, a afirmat vineri că grupul are suficienți voluntari pentru coordonarea manifestației din capitală și pentru gestionarea aspectelor legate de siguranța participanților.
Germania se teme de implicarea unor grupări radicale
Autoritățile de la Berlin urmăresc atent evoluția situației și au început schimburi de informații cu oficiali din Franța și Italia. Ministerul german de Interne este preocupat de posibilitatea ca la manifestații să participe activiști radicali veniți din alte țări, care ar putea încerca să provoace incidente.
Oficialii fac însă distincție între protestele pașnice organizate de elevi și studenți și eventualele acțiuni ale unor grupări extremiste care ar putea încerca să deturneze manifestațiile. Ministerul a precizat că, până în prezent, nu există informații care să indice pregătirea unor acte concrete de violență.
În contextul tensiunilor, ministrul german al Familiei, Karin Prien, le-a transmis tinerilor un mesaj de prudență. Într-un interviu publicat vineri de săptămânalul Stern, reprezentanta CDU i-a încurajat să își exprime nemulțumirile și să se implice în viața politică, dar să evite confruntările.
„Faceţi zgomot. Implicaţi-vă în partidele politice. Dar nu fiţi violenţi. Acest lucru nu ar face decât să vă prejudicieze cauza”, a declarat ministrul.
Karin Prien le-a mai cerut participanților să nu permită grupărilor de extremă dreapta sau de extremă stânga să folosească manifestațiile în propriul interes.
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