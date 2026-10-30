Protestele din Franța inspiră Germania. Tinerii sunt chemați la manifestații sâmbătă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 oct. 2026, 22:01

Germania se pregăteşte pentru manifestaţii de amploare, după modelul protestelor din Franţa. Zeci de mii de tineri sunt aşteptaţi în marile oraşe pentru a solicita finanţare suplimentară pentru educaţie, în condiţiile în care există temeri legate de izbucnirea unor violenţe.

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