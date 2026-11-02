Advertising
Advertising
ExclusivPolitica· 1 min citire
Război în PNL. Alin Tișe nu exclude candidatura la șefia partidului. Bolojan: ”Cine nu e de acord, e liber să plece”
Publicat2 nov. 2026, 13:58
Actualizat2 nov. 2026, 14:29
SursăRealitatea PLUS
Tensiuni majore în interiorul PNL, după ce președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a criticat direcția partidului și nu a exclus o candidatură la șefia formațiunii. În exclusivitate la Realitatea PLUS, acesta a afirmat că este pregătit pentru o competiție internă. De cealaltă parte, liderul PNL, Ilie Bolojan, a exclus posibilitatea retragerii de la conducerea partidului și le-a transmis celor care nu sunt de acord cu actuala direcție că sunt liberi să plece.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News