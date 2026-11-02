Război în PNL. Alin Tișe nu exclude candidatura la șefia partidului. Bolojan: ”Cine nu e de acord, e liber să plece”

Publicat 2 nov. 2026, 13:58 Actualizat 2 nov. 2026, 14:29 Sursă Realitatea PLUS

Tensiuni majore în interiorul PNL, după ce președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a criticat direcția partidului și nu a exclus o candidatură la șefia formațiunii. În exclusivitate la Realitatea PLUS, acesta a afirmat că este pregătit pentru o competiție internă. De cealaltă parte, liderul PNL, Ilie Bolojan, a exclus posibilitatea retragerii de la conducerea partidului și le-a transmis celor care nu sunt de acord cu actuala direcție că sunt liberi să plece.

Distribuie articolul