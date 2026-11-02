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Război în PNL. Alin Tișe nu exclude candidatura la șefia partidului. Bolojan: ”Cine nu e de acord, e liber să plece”

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 nov. 2026, 13:58
Actualizat2 nov. 2026, 14:29
SursăRealitatea PLUS

Tensiuni majore în interiorul PNL, după ce președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a criticat direcția partidului și nu a exclus o candidatură la șefia formațiunii. În exclusivitate la Realitatea PLUS, acesta a afirmat că este pregătit pentru o competiție internă. De cealaltă parte, liderul PNL, Ilie Bolojan, a exclus posibilitatea retragerii de la conducerea partidului și le-a transmis celor care nu sunt de acord cu actuala direcție că sunt liberi să plece.

Alin Tișe: Nu fug de responsabilitatea unei candidaturi în PNL

Mă întreb eu cu cine vrea să guverneze Partidul Național Liberal, dacă a stabilit linii roșii cu toate partidele din parlament. A stabilit linii roșii cu PSD ul și a stabilit linii roșii cu AUR. Într-adevăr, există în rândul oamenilor și în rândul colegilor mei dorința de a aduce pe calea dreaptă acest partid, așa cum este el cu cât o fi, cu procentele pe care le are.

a declarat Alin Tișe.

Ilie Bolojan, mesaj tranșant pentru disidenții din PNL: Cei care nu sunt de acord sunt liberi să plece

În replică, Ilie Bolojan a declarat că deciziile privind direcția PNL au fost luate cu o majoritate consistentă și le-a transmis celor care nu sunt de acord cu ruperea colaborării cu PSD că sunt liberi să părăsească partidul.

Despre o schimbare a mea, pentru că tot ce a decis partidul în această perioadă, ține de decizii care au fost luate cu o majoritate confortabilă, decizia de a intra în opoziție și a nu mai colabora cu PSD este o decizie care a fost luată de o majoritate consistentă pe colegi. Cei care sunt de acord cu asta vor activa în interiorul Partidului Național Liberal. Cei care nu sunt de acord și doresc ca PNL să fie o clonă a PSD sau un breloc acestui partid, n-au decât să plece pe drumul pe care și-l doresc

a spus Ilie Bolojan.
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