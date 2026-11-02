Negocieri la Guvern pentru majorarea salariului minim. Luca Niculescu se întâlnește astăzi cu sindicatele

Premierul României, Luca Niculescu, se întâlnește luni, de la ora 16:00, cu reprezentanții sindicatelor, care solicită majorarea salariului minim cu 675 de lei brut, până la 5.000 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027. Discuțiile au loc în contextul în care patronatele se opun unei creșteri imediate și cer amânarea acesteia.
Sindicatele cer majorarea salariului minim la 5.000 de lei
Întâlnirea dintre premier și reprezentanții sindicatelor este programată pentru ora 16:00, motiv pentru care nu va putea participa în Parlament, la Ora Guvernului, unde fusese invitat la solicitarea AUR, cu sprijinul PSD, pentru a oferi explicații privind situația bugetului și datele fiscale ale României.
Principalul subiect al discuțiilor dintre Luca Niculescu și sindicaliști îl reprezintă majorarea salariului minim. Potrivit surselor Realitatea PLUS, sindicaliștii solicită o creștere de 675 de lei brut, astfel încât salariul minim să ajungă la 5.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2027.
Discuțiile vin după ce, săptămâna trecută, Luca Niculescu a avut o întâlnire, tot la Palatul Victoria, cu reprezentanții patronatelor. Aceștia au o poziție diferită și solicită amânarea majorării salariului minim, cel puțin pentru moment, invocând impactul unei astfel de măsuri asupra mediului de afaceri.
Ce alte revendicări au sindicaliștii
Pe lângă creșterea salariului minim, reprezentanții angajaților solicită și reluarea negocierilor privind legea salarizării. Aceștia au transmis o scrisoare în care cer, pe lângă discuțiile cu premierul, întâlniri separate cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, dar și cu miniștrii social-democrați din Guvern.