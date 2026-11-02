Negocieri la Guvern pentru majorarea salariului minim. Luca Niculescu se întâlnește astăzi cu sindicatele

Publicat 2 nov. 2026, 12:02 Sursă Realitatea PLUS

Premierul României, Luca Niculescu, se întâlnește luni, de la ora 16:00, cu reprezentanții sindicatelor, care solicită majorarea salariului minim cu 675 de lei brut, până la 5.000 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027. Discuțiile au loc în contextul în care patronatele se opun unei creșteri imediate și cer amânarea acesteia.

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