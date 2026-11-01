Guvernul vrea să crească salariile miniștrilor și primarilor. Anunțul ministrului Muncii

Publicat 1 nov. 2026, 14:22 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că viitoarea Lege a salarizării unitare ar trebui să prevadă majorări salariale și pentru demnitarii statului, respectiv pentru premier, miniștri, deputați și senatori. Potrivit lui, salariile acestor categorii au rămas la același nivel în ultimii aproape opt ani. Cu toate acestea, oficialul a subliniat că majorările nu reprezintă o prioritate în actualul context economic, motiv pentru care noua lege urmează să fie rediscutată anul viitor, în funcție de evoluția situației economice.

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