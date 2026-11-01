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Politica· 1 min citire

Guvernul vrea să crească salariile miniștrilor și primarilor. Anunțul ministrului Muncii

FOTO: Gov.ro

FOTO: Gov.ro

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 nov. 2026, 14:22
SursăRealitatea PLUS

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că viitoarea Lege a salarizării unitare ar trebui să prevadă majorări salariale și pentru demnitarii statului, respectiv pentru premier, miniștri, deputați și senatori. Potrivit lui, salariile acestor categorii au rămas la același nivel în ultimii aproape opt ani. Cu toate acestea, oficialul a subliniat că majorările nu reprezintă o prioritate în actualul context economic, motiv pentru care noua lege urmează să fie rediscutată anul viitor, în funcție de evoluția situației economice.

Ministrul Muncii: ”Salariile demnitarilor nu au mai crescut de 8 ani”

Trebuie să avem creșteri și aici. Ar fi o ipocrizie din partea mea să le spun oamenilor altceva. Sunt aproape opt ani de când toate salariile și toate pensiile au crescut în România. Este foarte bine că s-a întâmplat acest lucru și trebuie să continuăm. În același timp, sunt aproape opt ani de când salariile demnitarilor au rămas la același nivel. Și aici nu vorbim doar despre miniștri sau secretari de stat, ci și despre primari, de la localități mici la localități mari. Trebuie să vorbim și despre efectele pe care le are, de exemplu, faptul că salariile primarilor au rămas la un nivel scăzut asupra sutelor de mii de oameni care lucrează în administrația locală

a declarat Florin Manole.

Ministrul Muncii a precizat că eventualele majorări salariale nu îi vizează doar pe membrii Guvernului și parlamentari, ci și pe aleșii locali, în special pe primari.

Potrivit lui Florin Manole, nivelul salariilor din administrația publică locală influențează și veniturile sutelor de mii de angajați din acest sector.

Întrebat dacă o creștere a salariilor demnitarilor este oportună în condițiile dificultăților economice cu care se confruntă România și ale riscului de contracție economică, oficialul a recunoscut că o asemenea măsură nu ar trebui să reprezinte o prioritate în acest moment.

Social-democratul a explicat că, dacă economia nu își va reveni anul viitor, nu vor exista argumente pentru majorarea salariilor demnitarilor. Acesta a subliniat că, în prezent, principala sa preocupare este creșterea pensiilor începând cu 1 ianuarie 2027.

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