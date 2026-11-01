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Politica· 1 min citire
Petrecere cu nume grele din PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, naș la botezul fiului lui Alfred Simonis
Publicat1 nov. 2026, 13:17
Actualizat1 nov. 2026, 13:18
SursăRealitatea PLUS
Liderii PSD au lăsat deoparte, pentru o seară, agenda politică și s-au reunit la Timișoara, la un eveniment de familie. Social-democrații au participat sâmbătă seara la botezul fiului președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Printre invitați s-au numărat nume importante din partid, precum Marcel Ciolacu, Claudiu Manda și Olguța Vasilescu. Nașul micuțului a fost Sorin Grindeanu.
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