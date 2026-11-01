Petrecere cu nume grele din PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, naș la botezul fiului lui Alfred Simonis

Publicat 1 nov. 2026, 13:17 Actualizat 1 nov. 2026, 13:18 Sursă Realitatea PLUS

Liderii PSD au lăsat deoparte, pentru o seară, agenda politică și s-au reunit la Timișoara, la un eveniment de familie. Social-democrații au participat sâmbătă seara la botezul fiului președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Printre invitați s-au numărat nume importante din partid, precum Marcel Ciolacu, Claudiu Manda și Olguța Vasilescu. Nașul micuțului a fost Sorin Grindeanu.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre PSDbotezalfred simonis