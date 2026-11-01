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Politica· 1 min citire

Petrecere cu nume grele din PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, naș la botezul fiului lui Alfred Simonis

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Scris deRealitatea.NET
Publicat1 nov. 2026, 13:17
Actualizat1 nov. 2026, 13:18
SursăRealitatea PLUS

Liderii PSD au lăsat deoparte, pentru o seară, agenda politică și s-au reunit la Timișoara, la un eveniment de familie. Social-democrații au participat sâmbătă seara la botezul fiului președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Printre invitați s-au numărat nume importante din partid, precum Marcel Ciolacu, Claudiu Manda și Olguța Vasilescu. Nașul micuțului a fost Sorin Grindeanu.

Petrecere cu nume grele din PSD la Timișoara

Zeci de lideri PSD au participat sâmbătă seara la petrecerea organizată cu ocazia botezului mezinului lui Alfred Simonis, liderul social-democraților din Timiș. Nașii copilului au fost Sorin Grindeanu și soția sa.

Printre invitați s-au numărat fostul premier Marcel Ciolacu, însoțit de partenera sa, Sorina Docuz, dar și europarlamentarul Claudiu Manda, alături de soția sa, Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova.

Să fie sănătos, să crească frumos și să aibă mult noroc

a declarat primarul orașului Craiova.

Invitații au avut parte și de un moment muzical special, atmosfera fiind întreținută de celebrul artist italian Al Bano.

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